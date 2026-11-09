Con uno Zverev che appare appagato dal numero 1, Alcaraz si riscopre fenomeno anche indoor e si presenta da favorito alle ATP Finals dopo Vienna e Parigi

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I tornei di Vienna e Parigi ci hanno restituito un Carlos Alcaraz finalmente convincente dopo qualche uscita comprensibilmente un po’ tentennante in seguito all’infortunio al polso. Lo spagnolo – agevolato anche dall’assenza di Jannik Sinner – si è infatti riscoperto fuoriclasse anche nei tornei di fine stagione sul cemento indoor dove in passato aveva sempre faticato, tanto da apparire anche il netto favorito in vista delle ATP Finals di Torino. Una notizia che fa anche ben sperare la Spagna in vista delle Final 8 di Coppa Davis che si terranno a Bologna.

Alcaraz si scopre fenomeno anche indoor: dopo Vienna e Parigi ora è il favorito per le ATP Finals

A raccogliere l’eredità dell’assente Sinner, che nelle ultime due stagioni aveva dominato i finali di stagione del circuito ATP, nei tornei indoor è stato finora un ritrovato Alcaraz. Se a Vienna e Parigi da un lato Alexander Zverev ha finora deluso le aspettative su di lui, accentuate dal raggiungimento della vetta della classifica ATP, dall’altro infatti c’è stato un Carlos che, oltre ad aver dato la sensazione di essere definitivamente tornato ai suoi livelli dopo l’infortunio al polso, sembra anche aver finalmente preso dimestichezza con il cemento indoor sul quale fino a quest’anno aveva sempre faticato parecchio a esprimersi al meglio, tanto che dopo i trionfi tra Austria e Francia lo spagnolo appare essere ora il netto favorito anche per le ATP Finals, uno degli ultimi grandi tornei che mancano al suo palmares.

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Le parole di Alcaraz sulle ATP Finals

Per quanto visto tra Vienna e Parigi, dove Alcaraz ha trionfato dando la sensazione di non aver nemmeno bisogno di sciorinare il proprio miglior tennis, infatti appare difficile immaginare che qualcuno possa seriamente impensierire Carlos alle ATP Finals, con lo spagnolo che in conferenza stampa dopo il successo nell’ultimo Masters 1000 stagionale ha detto di sentirsi molto fiducioso in vista di Torino, ma di non voler pensare a sé stesso come al favorito:

“Le partite qui sono state equilibrate e io posso dire che sto bene e che mi trovo sempre meglio su questa superficie; vado a Torino, dove cercherò di fare quello che sto facendo, andare avanti e evolvere con il mio gioco. Non so se sono il favorito, lo lascio dire agli altri, io penserò a divertirmi e a giocare bene. Sarebbe importantissimo vincere a Torino il torneo dei migliori otto. E’ quello per cui noi lavoriamo, fare bene per poter partire al meglio nella stagione successiva e per qualificarci per il torneo nell’anno successivo. Non so se lo vincerò quest’anno o il prossimo, o se mai lo vincerò… Ma lavorerò duramente per questo. Ci credo molto e stavolta vado con molta fiducia in me stesso, con tante informazioni in più per fare meglio in questa occasione”.

Il dominio di Alcaraz sul cemento indoor è un guaio anche per l’Italia

La crescita di Alcaraz sul cemento indoor rischia di essere un problema anche per l’Italia in ottica Coppa Davis, dove gli azzurri si presenteranno senza Sinner. Con questo Carlos è inevitabile infatti considerare la Spagna la netta favorita per la conquista dell’insalatiera in occasione delle Final 8 che si terranno a Bologna dal 24 al 29 novembre. Oltre a disputare il proprio match di singolare, dove partirà da favorito contro ogni avversario che potrebbe trovarsi di fronte, Alcaraz infatti si è detto disponibile a giocare anche in doppio per trascinare le Furie Rosse al successo proprio come fece nel 2023 e nel 2024 Sinner.