Lo spagnolo non crede più a una corsa riservata soltanto a lui e Sinner: nel 2027 altri protagonisti potrebbero inserirsi nella sfida per i grandi titoli

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Rinfrancato dal trionfo di Vienna, Carlos Alcaraz guarda già al 2027 e lancia un messaggio a Sinner: la loro rivalità potrebbe non essere più una questione a due. Da Zverev a Ben Shelton, lo spagnolo vede nuovi protagonisti pronti a inserirsi nella lotta per i grandi titoli e, intanto, c’è spazio anche per una grande gioia: il matrimonio del fratello Alvaro, suo braccio destro nel team.

Alcaraz e Sinner, duopolio a rischio: Carlos vede nuovi rivali nel 2027

La rivalità tra Alcaraz e Sinner ha segnato le ultime stagioni del tennis mondiale, ma lo spagnolo non è convinto che il prossimo anno sarà ancora una corsa riservata soltanto a loro due.

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Dopo il trionfo a Vienna, il numero 3 del ranking ha parlato delle prospettive per il 2027, invitando a non sottovalutare gli altri protagonisti del circuito. “Non mi piace dire che saremo solo io e Jannik”, ha spiegato il murciano, convinto che diversi giocatori possano inserirsi nella lotta per i titoli più importanti.

Zverev e Shelton pronti a sfidare Alcaraz e Sinner: i nomi indicati da Carlos

Tra i giocatori che possono mettere in discussione il duopolio, Alcaraz ha citato soprattutto Alexander Zverev e Ben Shelton. Il tedesco ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli, conquistando il Roland Garros e gli US Open nel 2026 e meritandosi, secondo lo spagnolo, il riconoscimento di miglior giocatore dell’anno. “Sascha ci ha mostrato di cosa è capace”, ha dichiarato Carlos, augurandosi di ritrovarlo protagonista anche nella prossima stagione.

Attenzione anche a Shelton, arrivato alla sua prima finale Slam agli US Open: Alcaraz lo considera ambizioso e affamato di successi. Per di più, nel 2027 il 24enne statunitense sarà allenato da Juan Carlos Ferrero, che aveva portato Alcaraz in cima al ranking ATP prima della rottura. Non è tutto: lo spagnolo è convinto che altri tennisti possano emergere dopo una preparazione precampionato particolarmente intensa.

Alcaraz, da Parigi alle ATP Finals: il calendario dei prossimi impegni

Dopo il successo a Vienna, ottenuto battendo Alex de Minaur in finale con il punteggio di 6-1, 6-4, Alcaraz vuole chiudere la stagione nel migliore dei modi. Il prossimo appuntamento è il Masters 1000 di Parigi, torneo che rappresenta una sorta di tabù. Lo spagnolo, testa di serie numero 2, debutterà mercoledì 4 novembre al secondo turno contro il vincente della sfida tra Jiri Lehecka e Alex Michelsen. Poi sarà la volta delle ATP Finals di Torino, in programma dal 15 al 22 novembre, un altro grande obiettivo ancora da raggiungere per il murciano.

Álvaro Alcaraz si sposa: la reazione emozionata di Carlos per il fratello

Non ci sono soltanto tennis e grandi obiettivi nella vita di Alcaraz. In famiglia è arrivata una notizia speciale: Alvaro, il maggiore dei fratelli del campione spagnolo, ha annunciato il matrimonio con la compagna Lucia. È stata proprio lei a condividere sui social la notizia del futuro sì, accompagnando l’annuncio con un messaggio affettuoso e mostrando l’anello di fidanzamento.

La reazione di Carlos non si è fatta attendere: il tennista ha ricondiviso il post della futura cognata scrivendo: “Mi è entrato qualcosa nell’occhio… che gioia!”. Alvaro, 27 anni, è una figura fondamentale nel percorso professionale del fratello: dal 2022 fa parte del suo gruppo di lavoro e lo accompagna quotidianamente nel circuito.