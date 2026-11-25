I problemi fisici accusati durante le ATP Finals potrebbero costringere Alcaraz ha saltare l'esordio in Coppa Davis contro l'Austria, con la Spagna di Ferrer che potrebbe affidarsi a Jodar e Merida per i singolari

Vigilia di debutto alle Final 8 di Coppa Davis piena di incertezza per la Spagna, che rischia di presentarsi alla sfida contro l’Austria senza il proprio leader Carlos Alcaraz, ancora acciaccato dopo i problemi fisici che ha accusato tra il Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals, come rivelato in conferenza stampa dal numero 3 al mondo, il quale solo oggi mercoledì 25 novembre ha potuto allenarsi con i compagni.

I problemi fisici mettono in dubbio Alcaraz

Alcaraz rischia di pagare in Coppa Davis le fatiche di un finale di stagione perfetto. Lo spagnolo, che ha conquistato tutti e tre i tornei indoor a cui ha preso parte vincendo 14 partite consecutive, è infatti ancora alle prese con i piccoli problemi fisici accusati tra Parigi e Torino – prima un fastidio al ginocchio destro e poi al bicipite femorale sinistro – che già in occasione delle ATP Finals lo avevano in parte limitato e che lo hanno portato a mettere in dubbio la propria presenza in campo a Bologna, almeno per quanto riguarda il match contro l’Austria valido per i quarti di finale.

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Le parole di Alcaraz

A confermare questa indecisione sulla sua presenza o meno nel match d’esordio è stato nella giornata di ieri in conferenza stampa lo stesso Alcaraz, il quale ha però ammesso di sentirsi meglio ogni giorno che passa: “Non ho ancora toccato una palla, domani sarà la prima volta. Alla fine, è solo una sensazione che arriverà col tempo; non voglio dare nulla per scontato, ma quello che posso dire è che mi sento un po’ meglio ogni giorno e vedo sempre più chiaramente che sto recuperando. Giovedì, quando tutto si sarà stabilizzato e mi sarò allenato, e quando arriverà il giorno, Ferrer parlerà”.

Gli indizi dal primo allenamento a Bologna di Alcaraz

Un primo test per verificare le proprie condizioni Alcaraz lo ha svolto oggi in occasione del suo primo allenamento sui campi di Bologna con Marcel Granollers. Una sessione che potrebbe aver offerto anche un indizio importante su quelle che potrebbero essere le scelte di David Ferrer in vista della sfida all’Austria, dove considerato anche il divario tra le due squadre, il capitano potrebbe decidere di rinunciare a Carlitos in singolare e puntare su Rafael Jodar e Daniel Merida, che comunque partirebbero favoriti contro Jurij Rodionov e Lukas Neumayer o Joel Schwaerzler, e schierare Carlitos solamente nel doppio con Granollers in caso di necessità, in modo così da preservarlo per l’eventuale e ben più complicata sfida contro la Germania, dove Alcaraz sarebbe chiamato a ripetersi dopo le ATP Finals e battere nuovamente Alexander Zverev.