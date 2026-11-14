Alcaraz, prima sfida contro Ferrero alle ATP Finals: Shelton fa più paura di Zverev, da Toni Nadal arriva un monito a Carlitos

In occasione dell'allenamento contro Shelton Alcaraz ha incontrato per la prima volta dopo quasi un anno Ferrero, contro cui è già partita la sfida in vista della prossima stagione

A distanza di quasi un anno dalla separazione a sorpresa al termine della passata stagione Carlos Alcaraz ha riabbracciato il suo storico coach Juan Carlos Ferrero, ufficialmente a Torino per la cena dei numeri 1 organizzata dall’ATP, ma di fatto presente anche per iniziare a mettere le basi per la nuova avventura che lo attende al fianco di Ben Shelton, che ha seguito e consigliato durante l’allenamento contro il n°3 al mondo.

Alcaraz riabbraccia Ferrero dopo un anno

Si sarebbero dovuti incontrare teoricamente ieri sera in occasione della cena organizzata dall’ATP per i numeri 1, alla quale però – stando a quanto riportato dal giornalista José Moron – Alcaraz avrebbe deciso di non prendere parte per riposarsi dopo i problemi allo stomaco nella giornata di venerdì. Il primo incontro tra Carlitos e Ferrero a distanza di quasi un anno dalla loro separazione è allora arrivato in un contesto meno formale e a loro ben più familiare, quello di un campo da tennis. L’allenatore spagnolo ha infatti sfruttato la sua presenza a Torino per iniziare a mettere le basi per la collaborazione con Shelton, che ha seguito nei suoi allenamento in vista del debutto alle ATP Finals, compreso quello di oggi proprio contro Alcaraz, col quale Juan Carlos si è fermato prima dell’inizio della sessione per un abbraccio e scambiare qualche parola.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alcaraz, l’allenamento col tutore contro Shelton

Una sessione che in un certo senso ha rappresentato un primo confronto tra Alcaraz e il suo ex coach. Una sfida rappresentata da un set di allenamento in cui i due giocatori hanno giocato a braccio sciolto, con qualche errorino qua e là (soprattutto al servizio) ma esprimendo in generale un buon tennis. Un set che ha visto Carlos pagare inizialmente un avvio un po’ titubante con un break, salvo poi però reagire immediatamente e portarsi lui avanti di un break, recuperato però nel finale da Shelton. Visti i tempi stretti i due non sono riusciti a portare a termine il set, che si è concluso sul 5-4 per lo spagnolo, ma con entrambi i giocatori on serve.

L’avviso di Toni Nadal ad Alcaraz

Per quanto si sia trattato di un semplice set di allenamento, questa mini sfida ha evidenziato come Shelton sia uno dei rivali più temibili per Alcaraz in queste ATP Finals (forse anche più di Zverev, apparso non brillantissimo negli ultimi tornei e ora alle prese con un nuova causa intentata dall’ex compagna) e potenzialmente per il futuro. Questa è infatti l’opinione di Toni Nadal, che al quotidiano Sport ha spiegato come Carlitos potrebbe iniziare a soffrire le sfide contro Ben ora che è allenato da Ferrero: “Ferrero è stato un grande tennista, ma avendo trascorso così tanto tempo con Alcaraz, saprà anche come metterlo in difficoltà. Credo che a Ben manchi semplicemente un po’ di ordine nel suo gioco , perché il suo potenziale è enorme. È proprio questo che Ferrero può apportare, quindi sono convinto che migliorerà. Sarà una stagione interessante e vedremo se Ben riuscirà a competere con Alcaraz, Sinner e Zverev”.