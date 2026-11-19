Il regolamento permetterebbe allo spagnolo di giocare la semifinale se dovesse giocare almeno qualche game con Cobolli. Zverev vince il suo girone, Fils eliminato: avanza Shelton

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’infortunio di Alcaraz, l’avanzata di Zverev. Le ATP Finals vivono un nuovo capitolo in attesa dell’ultimo turno del round robin prima degli scontri a eliminazione diretta. Ma il problema fisico accusato dallo spagnolo dopo il match con Medvedev ha già creato un po’ di preoccupazione, mentre il tedesco continua ad aumentare il suo vantaggio su Sinner.

Il “rischio furbata” di Alcaraz

Una mattina con allarme, poi la rassicurazione. Carlos Alcaraz ha tenuto tutti in ansia quando ha dovuto rinunciare all’allenamento in programma giovedì per sottoporsi a una risonanza. Nel corso del match con Medvedev lo spagnolo ha infatti accusato un problema fisico al bicipite femorale della gamba sinistra con gli esami strumentali che hanno però rivelato che non c’è stata lesione. Nonostante la buona notizia, il fastidio accusato potrebbe essere il segno di un affaticamento. E in questo entra in gioco il regolamento: se Alcaraz si ritira prima del match con Cobolli non avrebbe diritto a giocare la semifinale, ma se scenderà in campo almeno per qualche game potrebbe poi giocare l’incontro successivo (contro Ben Shelton).

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Le prossime ore saranno però quelle decisive per lo spagnolo e per il suo staff per capire se ci sono le condizioni necessarie per tornare in campo e non rischiare un infortunio più serio anche in vista della Coppa Davis che chiuderà ufficialmente la stagione.

Il timore di Mediaset

Un investimento importante che per il momento non ha pagato almeno sotto il profilo degli ascolti. Mediaset ha preso il posto della Rai per trasmettere le gare in chiaro delle ATP Finals ma i numeri, a causa dell’assenza di Sinner, non sono stati in linea con le aspettative. Già nei giorni scorsi, l’emittente ha cambiato la sua strategia spostando la trasmissione da Canale 5 a Italia 1. I dati della sfida tra Cobolli e Tiafoe tremano rispetto al secondo match di Sinner della scorsa edizione. A seguire il confronto tra l’altoatesino e Zverev in quella occasione furono oltre 3 milioni di spettatori, il match di mercoledì tra Cobolli e Tiafoe ha invece raccolto solo 1,2 milioni di spettatori. E il timore di una partita che duri solo pochi game tra Cobolli e Alcaraz fa aumentare la preoccupazione.

Zverev aumenta ancora il distacco su Sinner

Alexander Zverev sta approfittando delle ATP Finals di Torino per rispondere a tutte le critiche ricevute negli ultimi mesi ma anche per costruire un tesoretto in classifica ai danni dei suoi rivali, a partire da Jannik Sinner. Il tennista tedesco chiude il round robin a Torino con la terza vittoria, battendo nettamente anche il francese Fils in due set, con il transalpino che era già di fatto eliminato dal torneo dopo aver perso il primo parziale. Il terzo successo, e senza aver perso un set, consente a Zverev di guadagnare altri 200 punti in classifica e portare a 1970 i punti di vantaggio su Sinner che potrebbero diventare 2370 in caso di finale e 2870 se dovesse riuscire a vincere il torneo.

C’è un piccolo allarme per anche per lui, dopo il match Zverev ha confessato di convincere da tempo con un problema alla caviglia destra: “Dopo il mio infortunio, penso che avrà per tutta la vita dei problemi alla caviglia. Ci sono momenti in cui mi da fastidio ma farò di tutto insieme al mio fisioterapista e al mio team per essere preparato per sabato”.