Alcaraz a Bologna si conferma in stato di grazia: lascia appena 3 game a Fery e regala alla Spagna il punto che le consente di tornare in finale contro l'Italia. Ferrer sogna la coppa.

Eccoci qui, pronti a mettere mani sull’insalatiera. Non che fosse un mistero chissà quanto custodito: la Spagna a Bologna ha deciso di usare le maniere forti, e dopo aver liquidato al debutto l’Austria ha deciso di usare l’artiglieria pesante e sbarazzarsi in due match anche della Gran Bretagna. Domani andrà così in loop la rivincita della finale 2025, quella che però l’Armada di David Ferrer (all’ultima panchina da capitano di Davis) affrontò senza Carlos Alcaraz. Che stavolta a Bologna è atterrato, lasciando la miseria di tre game al povero Fery nel secondo e decisivo match della semifinale contro i britannici.

La prima entra a singhiozzo, ma Carlitos è ingiocabile

Se Jodar aveva chiuso 6-2 7-5 contro Norrie, la sfida tra l’attuale numero 3 del mondo e il 32 del ranking ATP non ha avuto letteralmente storia. Troppo evidente la superiorità del murciano, al quale deve aver fatto bene il riposo al quale Ferrer l’ha ricondotto (prendendosi qualche minimo rischio) nel corso della sfida contro gli austriaci giocata giovedì.

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Alla fine, contro Fery è smembrato quasi un allenamento: ben 13 le palle break ottenute (5 quelle convertite), con il britannico che ha raccolto appena 3 punti quando ha servito con la seconda (è successo 15 volte…), finendo peraltro per mettere assieme appena 38 punti complessivi contro i 62 dell’iberico. Che se proprio si vuol provare a cercare il pelo nell’uovo, avrebbe dovuto servire meglio con la prima, visto che è riuscito a metterla in campo 17 volte su 39 (44%), anche se poi su quei 17 servizi entrati subito appena 3 hanno visto chiudere lo scambio a favore del britannico.

Ancora meglio ha fatto con la seconda, dove ha raccolto il 91% dei punti possibile (20 su 22). E nell’unica occasione in cui ha concesso una palla break a Fery non è riuscito ad annullarla, pur se il game subito è arrivato quando è andato a servire per il primo set sul 5-1 (poi comunque ha fatto ancora break e ha chiuso rapidamente sul 6-2). Nel secondo set i break sono arrivati rispettivamente nel secondo e nel sesto game, quando ormai i britannici avevano già capito che i buoi erano scappati dalla stalla da un pezzo.

Prima finale Davis per Alcaraz: Italia, pensaci tu…

Alcaraz, insomma, continua la sua fase finale di stagione grandi firme, praticamente in versione inarrestabile. Con questa fanno 16 vittorie consecutive, con l’ultima sconfitta rimediata contro Bergs al terzo turno del Masters 1000 di Shangai.

Complessivamente, da quando è rientrato nel circuito (cioè dagli US Open in poi) lo spagnolo ha vinto 27 della 29 partite disputate (includendo anche il match di Laver Cup contro Fritz), con l’altra sconfitta arrivata nel quarto di finale di Flushing Meadows al quinto set contro Shelton (match passato alla storia per essersi concluso alle 3,30 del mattino).

Domani Alcaraz disputerà la prima finale Davis della carriera: solo l’Italia potrà impedirgli di conquistare uno dei pochi trofei rimasti ancora vacanti nella sua bacheca. E per quanto visto negli ultimi due mesi, provare ad arginarlo potrebbe rivelarsi impresa fuori portata, per chiunque.