Tra spagnoli ci si vuole bene, e ci si dispensa pure bei favori. Come nel caso di Carlos Alcaraz e Rafael Jodar: quest’ultimo poteva solo appellarsi alla “bontà d’animo” del connazionale per scacciare via lo spauracchio dell’eliminazione dai magnifici 8 che andranno a giocarsi le Nitto ATP Finals a Torino, e puntualmente Carlitos ha dato seguito alla richiesta d’aiuto del giovane Rafa, che ha sudato freddo nell’assistere da casa alla sfida tra Alcaraz e Taylor Fritz, che a un passo dall’imbarcarsi per Torino ha visto arrivare gli addetti ai lavori della compagni aerea, che lo hanno pregato gentilmente di tornare indietro e abbandonare il proposito di salire sull’aereo. Perché a Torino ci va Jodar, appunto grazie ad Alcaraz.
- Clamoroso ribaltone: Fritz ha buttato via le Finals
- I magnifici 8 di Torino: de Minaur e Fritz le riserve
Clamoroso ribaltone: Fritz ha buttato via le Finals
Quel che ha fatto Carlitos è qualcosa che al solito si fa fatica a commentare. Perché s’è tirato fuori dalle sabbie mobili, anzi da un guado dal quale nessuno sembrava poterlo più vedere riemergere. Ha ragione chi dice che il tennis è lo sport del diavolo: Fritz ha avuto due palle match (ma sul servizio altrui) nel nono gioco del secondo set, dopo che aveva rimonta da par suo nel primo parziale e se l’era anche preso di forza in un tiebreak che pareva infinito (12-10 per lo statunitense, salvato dalle percentuali alte con la prima).
Il break ottenuto a metà del secondo parziale sembrava aver consegnato a Fritz un’autostrada verso Torino, ancor più quando s’è ritrovato ad avere sul 5-3 a suo favore due palle break (ma travestite da palle match) per chiudere i conti. Alcaraz però, spalle al muro, ha trovato i colpi della disperazione, ma con lucidità e straordinaria precisione: dopo uno scambio insensato, chiuso con una favolosa volée che ha fatto venir giù letteralmente la Defense Arena, ha ripreso coraggio e vigore, andando a pareggiare il conto dei break e poi soprattutto cogliendone un altro nel dodicesimo gioco, confezionando una sequenza di 4 game vinti con la quale ha ribaltato l’inerzia del match.
Nel terzo set il break l’ha ottenuto nel quarto gioco, e di lì è stato tutto in discesa per il 6-7 7-5 6-3 finale dopo quasi due ore e mezza di partita.
I magnifici 8 di Torino: de Minaur e Fritz le riserve
I numeri del match raccontato di una sfida ondivaga, con Fritz che ha ricavato il 79% di punti con la prima, ma appena il 33% con la seconda (contro il 71% e 51% dello spagnolo). Le 10 palle break non sfruttate dallo statunitense gridano vendetta: era una partita da dentro o fuori per Fritz, che le Finals le ha disputate tre volte, perdendo nel 2024 in finale contro Sinner e facendo semifinale nel 2022 e poi uscendo nel round robin lo scorso anno.
Quest’anno invece si limiterà ad allenarsi o a tenere allenati i colleghi, visto che il quadro è ormai definitivo: Zverev, Alcaraz, Shelton, Medvedev, Cobolli, Fils, Tiafoe e Jodar sono gli 8 titolari, mentre de Minaur è la prima riserva (Fritz appunto la seconda).