Lo spagnolo vuole completare la sua collezione di trofei, ma prima punta alla Coppa Davis di Bologna. Panatta analizza le possibilità degli azzurri: “Se ci fosse stato Jannik...”

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L’appetito vien mangiando e, infatti, Carlos Alcaraz non è assolutamente sazio nonostante la scorpacciata di titoli fatta a soli 23 anni. Dopo aver conquistato le ATP Finals per la prima volta in carriera, lo spagnolo ha già nuovi traguardi nel mirino, alcuni dei quali neppure i Big 3 sono riusciti a raggiungere. Prima, però, c’è un appuntamento che vuole affrontare da protagonista: la Coppa Davis a Bologna. La presenza del murciano rende la Spagna ancora più competitiva, come sottolineato da Adriano Panatta, che ha fatto il punto sulle ambizioni dell’Italia.

Alcaraz nella storia: ora sogna l’impresa che manca anche ai Big 3

A soli 23 anni, Alcaraz ha già completato una collezione di successi che pochi tennisti possono vantare. Con il trionfo alle ATP Finals di Torino, infatti, l’asso di El Palmar ha aggiunto un altro tassello a un palmarès che comprende già tutti e quattro i tornei del Grande Slam.

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Senza Sinner, la cui data del ritorno in campo è sempre più incerta e avvolta dal mistero per via delle condizioni del ginocchio, adesso Carlos può guardare ancora più in alto. Il traguardo più ambizioso è vincere i quattro Slam nella stessa stagione, un’impresa mai riuscita neppure a Federer, Nadal e Djokovic.

Alcaraz vuole la Coppa Davis, a Bologna dopo il trionfo a Torino

Prima di pensare ai record individuali, però, Alcaraz vuole concentrarsi sulla nazionale. Il numero 3 del ranking ATP parteciperà alla Final 8 di Coppa Davis, in programma a Bologna, e in giornata si aggregherà al gruppo capitanato da David Ferrer.

A Torino aveva destato qualche preoccupazione per un fastidio al muscolo della coscia sinistra, ma gli esami hanno dato indicazioni rassicuranti, come certificato anche dalla vittoria in finale contro Zverev. La Spagna debutterà giovedì 26 novembre nei quarti contro l’Austria.

Panatta indica la favorita per la Coppa Davis e avvisa l’Italia di Volandri

Alla Domenica Sportiva, Adriano Panatta indica la Spagna di Alcaraz come favorita per il trionfo in Coppa Davis. Ma, anche senza Sinner, l’Italia campione in carica di Filippo Volandri potrà dire la sua. “La Spagna è molto forte, ma noi siamo molto solidi. Sono curioso di capire chi farà giocare in doppio Volandri dopo la separazione tra Bolelli e Vavassori: ricorrerà a Berrettini?”, si domanda l’ex campione azzurro.

E ancora: “Anche sui singolaristi: si affiderà a Cobolli e Musetti?”. Del romano, ora settimo in classifica, dice: “Tutta questa fragilità emotiva non l’ho percepita. Quando uno arriva nei primi dieci del mondo sa perfettamente quello che gli può capitare: Flavio non si è ancora consolidato a quel livello altissimo”. Infine, una battuta su Sinner: “Se ci fosse stato, lo avrei fatto giocare in singolare, doppio, doppio misto e forse anche a padel”.