Carlos sotto torchio alle ATP Finals: Greg l'invita a seguire Jannik e King Roger nello stilare il calendario, mentre Jimmy sospetta che vinca per mancanza di qualità dei rivali.

Non c’è pace per Carlos Alcaraz: neppure vincere largamente, come ha fatto ai danni di Frances Tiafoe nella prima partita delle ATP Finals di Torino, ha messo al riparo lo spagnolo da dubbi e critiche. Qualcuno, ad esempio, non ha potuto fare a meno di notare il bendaggio al ginocchio destro “esibito” da Carlitos sul cemento del capoluogo piemontese: forse un retaggio delle tante partite giocate nelle ultime settimane tra Vienna e Parigi. Secondo Greg Rusedski, che si è soffermato sulla questione nel suo seguitissimo podcast Off Court with Greg, il murciano dovrebbe prendere esempio da due campionissimi nello stilare il calendario.

Troppi impegni per Alcaraz, la ramanzina di Rusedski

“Alcaraz ha una voglia matta di continuare a giocare, ma deve comunque trovare il giusto equilibrio. In partita ci si spinge al massimo in situazioni che normalmente non si affrontano durante gli allenamenti e il corpo ha bisogno di tempo per recuperare. Occorre trovare il giusto equilibrio”, ha sottolineato Rusedski. “Roger Federer sapeva farlo meglio di chiunque altro. Non ha mai esagerato. Quando non si sentiva bene fisicamente, si prendeva subito una pausa ed è anche per questo che ha avuto una carriera così lunga. Credo che questo continui a essere un problema per Carlos”.

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ATP Finals, l’invito a Carlos: “Prenda esempio da Sinner”

“Penso che Alcaraz stia commettendo di nuovo lo stesso errore: allenarsi troppo. Quando hai dei fastidi, dato soprattutto il ritmo a cui si gioca oggi, devi essere più intelligente che aggressivo. Spero che impari la lezione“, l’auspicio di Rusedski che ha invitato Carlitos a prendere spunto dal suo principale rivale: “Sinner ha sempre disegnato un calendario migliore rispetto ad Alcaraz, spero ora di non vederlo impegnato in numerose partite di esibizione oltre al Six Kings Slam. Non si può rifiutare una cifra del genere, ma per il resto, se dovrà giocare la Davis, dovrebbe concedersi una piccola pausa, allontanarsi dal tennis e poi prepararsi per gli Australian Open”.

Il dubbio di Jimmy Connors: “Non è che sono scarsi gli altri?”

Se Rusedski s’è focalizzato sul calendario, Jimmy Connors dopo la schiacciante vittoria su Tiafoe ha insinuato un sospetto: “Alcaraz è davvero così forte o piuttosto gli altri sono tutti mediocri? Carlos è rimasto fuori per 4-5 mesi, è tornato allo US Open, anche se non era obbligato a farlo. Avrebbe potuto riprendere in un torneo meno importante e ritrovare gradualmente il ritmo. Invece è tornato e si è detto: ‘Voglio dare tutto, giocare partite al meglio dei cinque set, per poi capire di cosa sono capace e se sono in grado di sostenere questo ritmo’. Questo mi porta a chiedermi: Alcaraz è davvero così forte? Mediocri è forse un eccesso, ma sono davvero molto lontani da lui. È così tanto superiore agli altri?”.