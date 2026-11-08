Ben spreca e Carlos ringrazia: lo spagnolo trionfa nella capitale francese e si presenta da grande favorito alle ATP Fiinals al via tra una settimana a Torino.

C’è un grande favorito alla vittoria finale delle ATP Finals, al via a Torino domenica 15 novembre: Carlos Alcaraz. Senza Jannik Sinner, con un Sascha Zverev stremato al termine dell’annata che gli ha regalato i primi due Slam della sua carriera e la posizione numero 1 in classifica, il rivale più accreditato per il murciano è forse proprio l’avversario piegato in due set nella finale del Masters 1000 di Parigi. L’ultimo del 2026. Ben Shelton, lo statunitense che ha scelto come allenatore Juan Carlos Ferrero, ex coach proprio di Carlos, nulla ha potuto in finale, arrendendendosi in due set. Entrambi vinti da Alcaraz al tie-break.

Parigi, Alcaraz beffa Shelton in finale

Lo spagnolo si è confermato più lucido dello statunitense nei momenti decisivi del match. Nel primo set si è tirato fuori da un paio di situazioni spinose sui suoi turni di battuta, annullando ben sei palle break al rivale. Poi ha vinto un tie-break in cui si sono registrati più punti in risposta che al servizio, con un chirurgico 7-5. Altre chance sprecate da Shelton nel secondo set, in particolare quando si è ritrovato 4-2 con un break a favore. Alcaraz ha pareggiato i conti sul 4-4, poi ha chiuso la pratica sfruttando il primo matchpoint sul 6-5 del secondo tie-break, quando Ben ha avvertito ancora una volta troppa pressione.

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Ben spreca, Carlos no: ed è a -1 da Sinner

A proposito di pressione, grazie al successo a Parigi Alcaraz si è portato a quota nove Masters 1000 vinti in carriera: Sinner è a dieci, a un solo trionfo di distanza, dopo aver fatto il pieno tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Proprio all’amico Sinner, Carlos ha fatto seguito nell’albo d’oro del torneo parigino, che da un paio d’anni non si gioca più a Bercy ma nell’avveniristica arena di Nanterre. Lavoro in vista, invece, per Ferrero. Shelton deve migliorare soprattutto nella gestione dei momenti decisivi, quelli in cui sistematicamente comincia a pasticciare, soprattutto contro avversari di grande spessore.

Il record di Alcaraz nei Masters 1000

Non solo il duello con Sinner nella sommatoria dei Masters 1000 vinti: Carlos Alcaraz trionfando nella capitale francese ha stabilito un piccolo, grande record conquistando almeno un “1000” per cinque anni consecutivi. Dal 2022, infatti, riesce a portarne a casa almeno uno a stagione e c’è riuscito anche nel 2026: Parigi era l’ultimissima occasione per lui. Solo due giocatori hanno fatto meglio e si tratta di due big assoluti: Rafa Nadal e Novak Djokovic. Il maiorchino ha vinto almeno un “1000” a stagione per ben dieci anni consecutivi tra il 2005 e il 2014, mentre Nole ne ha vinto per almeno sei anni di fila in due circostanze, dal 2011 al 2016 e dal 2018 al 2023.