Alcaraz, due settimane per far piangere l’Italia: Carlitos vuole agganciare Sinner. Becker chiude la polemica con Zverev

L’assenza di Jannik Sinner dà un’opportunità allo spagnolo che nelle prossime settimane potrebbe mettere le mani su due trofei che ancora mancano alla sua collezione: ATP Finals e Davis

L’assenza di Sinner si sente, eccome, e si sentirà ancora più forte nelle prossime settimane quando proprio in Italia si svolgeranno gli ultimi grandi eventi della stagione 2026 del mondo del tennis. Nel breve volgere di qualche settimana vanno in scena infatti le ATP Finals a Torino e la Final Eight di Coppa Davis a Bologna. Carlos Alcaraz è già in “modalità squalo” per andare ad addentare due trofei che ancora mancano alla sua collezione.

Alcaraz, due settimane “contro l’Italia”

A 23 anni Carlos Alcaraz ha già vinto quasi tutto, ma quando si parla di grandi campioni o di fenomeni, quel “quasi” suona come una nota stonata. Lo spagnolo ha già completato la collezione dei Grand Slam e con la vittoria di Parigi è riuscito a vincere 7 dei nove Masters 1000 presenti in calendario. Ma ancora qualcosa manca e il terreno di conquista potrebbe essere proprio l’Italia. Nel giro di qualche settimana, lo spagnolo vuole andarsi a prendere due trofei che mancano alla sua incredibile collezione: le ATP Finals e la Coppa Davis che si gioca a Bologna. E nel mirino ora comincia a esserci anche la seconda posizione del ranking ATP occupata proprio da Sinner.

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L’assenza di Sinner dà una mano

Non c’è dubbio che l’assenza di Jannik Sinner (che oggi ha tenuto una lunga conferenza a Milano) gli possa dare una mano importante soprattutto per quanto riguarda l’evento di Torino. Alle Finals arriva Sascha Zverev da numero 1 del mondo ma l’attesa è tutta per Carlitos. Lo spagnolo nella scorsa edizione arrivò proprio all’atto finale contro Sinner che però alzò per la seconda volta consecutiva il trofeo a Torino. Del resto quando si parla di “cemento indoor”, il pensiero va immediatamente all’altatesino che in queste condizioni ha dimostrato non solo di essere uno dei migliori al mondo ma di essere quasi imbattibile. La concorrenza c’è, anche interna con la presenza di Jodar, ma è indubbio che a Torino Carlos avrà un’opportunità importante di aggiungere una nuova stella al suo firmamento di successi.

Discorso leggermente diverso per quanto riguarda la Davis. Anche senza l’infortunio, Sinner non era certo della sua partecipazione alle Final Eight di Bologna. L’Italia si presenta forte di tre vittorie consecutive ma anche con tanti dubbi legati alle condizioni fisiche di Cobolli e alla stagione altalenante di Musetti. Dall’altro lato invece c’è una Spagna che presenta una squadra che con Alcaraz e Jodar (e un doppio di altissimo livello) assomiglia a un Dream Team.

Zverev, Becker prova a spegnare la polemica

Si è parlato molto negli ultimi tempi del rapporto non sempre idilliaco tra Sascha Zverev e Boris Becker. E le dichiarazioni di quest’ultimo (“Nella sua famiglia parlano russo per questo è poco amato in Germania”, ndr), hanno sollevato una polemica molto forte con Sascha che ha risposto per le rime. Ora però è proprio Becker che prova a stemperare gli animi: “Credo che la questione sia stata molto esagerata, con troppi titoloni e non voglio parlarne ulteriormente. Ma chiunque abbia letto la mia intervista a Der Spiegel sa che non ho mancato di rispetto a Sascha. Penso che il suo primato sia la cosa migliore che poteva succedere alla Germania. E’ il numero 1 del mondo e se lo merita. Ho grande rispetto per lui e gli auguro il meglio in vista di Torino”.