Le meravigliose parole di Carlos per il campione italiano e la previsione entusiasta dell'ex numero 1 sul tecnico che succederà a Cahill dal prossimo anno.

A Parigi Carlos Alcaraz sembra avviato verso la conquista dell’ultimo Masters 1000 dell’anno. Gli avversari di spicco, in primis Sascha Zverev, sono praticamente tutti fuori e lo spagnolo, addirittura, vince anche senza giocare: Matteo Berrettini, che avrebbe dovuto sfidarlo negli ottavi di finale del torneo di Nanterre, è stato costretto al ritiro. Forse Carlitos s’annoia, vincere per mancanza di rivali non l’ha mai esaltato: meglio confrontarsi coi migliori. Con Jannik Sinner, ad esempio. Anche ad Alcaraz uno come l’ex numero 1 manca terribilmente. Lo ha detto in più circostanze, l’ha ribadito ancora una volta.

Alcaraz, l’ammissione su Sinner a Parigi

“Mi fa piacere avere Jannik sempre con me, nei tornei e anche nei momenti trascorsi negli spogliatoi”, le parole di Alcaraz da Parigi. “Sinner è esattamente il tipo di giocatore che mi spinge a dare il meglio di me ogni giorno, alimentando la mia ambizione e aiutandomi a mantenere alta la concentrazione sugli aspetti specifici sui quali devo lavorare, sia durante le partite sia nelle sessioni di allenamento. Il circuito – ha concluso lo spagnolo auspicando di poter presto tornare a sfidare Sinner – ha bisogno del suo ritorno. Jannik manca ai giocatori e ai tifosi, c’è davvero bisogno di un campione come lui” .

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L’ingresso di Norman nel team di Jannik

Sinner non manca solo ad Alcaraz: manca a tutti i veri appassionati di tennis. E quale sarà l’impatto di un coach come Magnus Norman sulle prestazioni del fenomeno italiano è stato al centro delle riflessioni di Andy Roddick. Nell’ultima puntata del suo podcast ‘Served with Andy Roddick’, l’ex numero 1 non si è contenuto a proposito dell’avvento del tecnico svedese nel team. “Voglio dire una cosa: probabilmente Norman è il miglior allenatore al mondo, insieme a Cahill e a pochi altri che negli ultimi 15 anni non vengono praticamente mai menzionati. Si tratta di una vera ingiustizia”.

La previsione di Roddick su Sinner e Norman

Roddick non ha alcun dubbio che, sotto la guida di Norman, Sinner tornerà a dettar legge nel circuito e a far incetta di titoli e grandi vittorie. E anzi si chiede: “Com’è possibile che questo allenatore non sia il primo nome sulla lista ogni volta che parliamo dei migliori tecnici degli ultimi vent’anni? Norman dovrebbe esserlo”. Nessuna sorpresa, dunque, che Jannik al posto di Cahill abbia deciso di contattare lui, con cui ha avuto un incontro qualche giorno fa a Montecarlo, presente lo stesso tecnico australiano: “Per Sinner questa è una scelta scontata. Siamo tutti degli idioti per non averci pensato prima, praticamente da sempre”.