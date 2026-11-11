In Spagna è scattato l'allarme sulle condizioni di Alcaraz, che in occasione del suo primo allenamento alle ATP Finals ha indossato una fasciatura al ginocchio dopo il problema accusato a Parigi contro Shelton

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Dopo qualche alto e basso nei primi tornei disputati dopo il rientro dall’infortunio al polso destro che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre quattro mesi, nelle ultime settimane Carlos Alcaraz ha dato la sensazione di essere finalmente tornato ai livelli ai quali ci aveva abituato trionfando all’ATP 500 di Vienna e al Masters 1000 di Parigi (suo primo big title vinto sul cemento indoor), presentandosi così da favorito alle ATP Finals di Torino, dove è atterrato nella giornata di oggi mercoledì 11 novembre. Il primo allenamento all’Inalpi Arena ha però fatto scattare l’allarme in Spagna per le condizioni del ginocchio di Carlitos, entrato in campo con una fasciatura dopo i problemi accusati in occasione della finale di domenica scorsa contro Ben Shelton.

Alcaraz arriva, da favorito, a Torino

Dopo un paio di giorni di meritato riposo dopo il successo nell’ultimo Masters 1000 della stagione Alcaraz è atterrato a Torino, dove proverà a sfruttare l’assenza di Sinner e raccoglierne l’eredità per conquistare per la prima volta in carriera le ATP Finals. ATP Finals alle quali Carlos si presenta da netto favorito dopo i successi di Vienna e di Parigi, tornei nei quali ha dato la sensazione di essere ormai tornato ai livelli ai quali ci aveva abituato prima dell’infortunio al polso destro e soprattutto di aver preso dimestichezza con una superficie sulla quale in passato aveva sempre faticato.

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In Spagna scatta l’allarme sulle condizioni del ginocchio di Alcaraz

Sulla carta infatti al momento nessuno dei rivali presenti a Torino sembra essere in grado di impensierire Alcaraz, nemmeno il due volte vincitore del torneo e nuovo numero 1 Alexander Zverev, apparso un po’ stanco dopo una stagione in cui non si è praticamente mai riposato e forse anche un po’ appagato dal recente e prestigioso conseguimento. A ostacolare Carlitos però potrebbe essere un nuovo problema fisico al ginocchio emerso durante la finale del Masters 1000 di Parigi contro Shelton. Le prime immagini di Alcaraz a Torino hanno infatti mostrato l’attuale n°3 ATP indossare una fasciatura col kinesiotape. Un dettaglio che ha fatto scattare l’allarme in Spagna anche in vista delle Final 8 di Coppa Davis che si terranno a fine novembre a Bologna.

Come sta Alcaraz

Al momento però il problema al ginocchio sembrerebbe trattarsi più che altro di un fastidio e preoccupare più di tanto in vista del debutto alle ATP Finals e della Coppa Davis, come testimonia anche il fatto che Alcaraz ha portato regolarmente a termine la sua sessione di allenamento di due ore con il giovane brasiliano Guto Miguel. Maggiori indicazioni si avranno nei prossimi giorni, durante i quali Carlitos ha in programma allenamenti con il connazionale Rafael Jodar, Ben Shelton e l’amico Flavio Cobolli.