Lo spagnolo conquista il suo secondo torneo dopo il rientro per l’infortunio: contro l’australiano a tratti è inviolabile. La caccia per la posizione numero 1 è cominciata, anche Sinner è avvisato

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Zverev lascia Vienna con il tasca la prima posizione della classifica ATP, Alcaraz lo fa con l’ambizione di volergliela strappare. Il grande protagonista del torneo di Vienna è ancora una volta lo spagnolo, che strapazza un incolpevole de Minaur in finale e conquista il suo secondo torneo dopo il ritorno dall’infortunio. Le ATP Finals di Torino hanno già un grande favorito.

Alcaraz domina, de Minaur inerme

I favori del pronostico erano tutti dalla parte di Carlos Alcaraz sin dalla vigilia, e sono bastati i primi game per capire come sarebbe andata la finale del torneo di Vienna. Lo spagnolo vince i primi 4 game, ne concede uno ad Alex De Minaur prima di andare a chiudere con un altro break. Nel secondo c’è decisamente già battaglia, l’australiano oppone più resistenza o meglio, riprese a salvare qualche palla break rispetto al primo set. Ma nel decimo gioco, crolla e concede break, set e match al suo avversario. Poco meno di un’ora e mezza per lo spagnolo per conquistare il suo secondo torneo dopo il ritorno dall’infortunio e cominciare un’ultima parte di stagione all’attacco.

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Le parole di Carlos

Ovviamente grande soddisfazione nelle parole di Carlos Alcaraz dopo la vittoria in finale: “Conoscevamo il livello di Alez e il suo stile di gioco, è un giocatore molto pericolose. Sapevo che avrei dovuto cominciare la partita con grande concentrazione, provando ad aumentare la velocità e l’intensità dei miei colpi, provano a essere sempre aggressivo, ma allo stesso tempo solido e intelligente. Sono contento perché sono riuscito a trovare il modo di giocare il mio tennis e a farlo a un livello molto alto. E’ stata una settimana molto emozionante e incredibile per me, in cui ho imparato molto. Ora devo continuare ad andare vanti un passo alla volta nella stagione al coperto cercando di trovare sempre più fiducia su questa superficie. Non vedo l’ora di affrontare il resto della stagione”.

Zverev si è salvato, che messaggio a Sinner

La vittoria a Vienna di Carlos Alcaraz è un messaggio a tutta la concorrenza, non solo per il torneo potato a casa ma per il modo in cui lo spagnolo è stato in campo nel corso della settimana. L’infortunio al polso è ormai un lontano ricordo per Carlos che in Austria vince il 28esimo titolo della sua carriera e supera anche una leggenda come il suo capitano di Davis, David Ferrer. Tutti si aspettavano una finale con Sascha Zverev, ma il tedesco si è fermato prima caduto sotto i colpi di de Minaur e forse un confronto con Alcaraz da numero 1 e con lo stato di forma dello spagnolo, sarebbe stato anche un bel problema per il tedesco. Carlitos si è già messo in caccia della posizione numero 1 del ranking, Zverev ma anche Sinner sono avvertiti.