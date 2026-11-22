Alcaraz succede a Sinner e si laurea campione a Torino conquistando le sue prime ATP Finals al termine di un match che lo ha visto quasi sempre in controllo contro Zverev

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Le ATP Finals terminano con quella che è’ stata la miglior partita del torneo e con un nuovo campione, Carlos Alcaraz, che ha battuto col risultato di 6-2 7-6 Alexander Zverev. Un successo che permette allo spagnolo di chiudere in bellezza una stagione estremamente complicata e di agganciare il suo rivale Jannik Sinner per quanto riguarda i titoli vinti nel 2026 e in carriera.

Alcaraz batte Zverev e conquista le ATP Finals

Grande spettacolo a Torino per le ATP Finals. Uno spettacolo in gran parte orchestrato da Alcaraz, entrato in campo in versione rullo compressore, giocando da subito con grande aggressività e mettendo alle strette Zverev, che dopo aver salvato tre palle break nel primo game si è fatto strappare la battuta per tre turni consecutivi, intramezzati da piccolo passaggio a vuoto dello spagnolo che nel sesto game ha restituito uno dei break di vantaggio.

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Conquistato il primo parziale per 6-2, Carlitos parte alla grande anche nel secondo set, dove ottiene un break a zero nel terzo gioco. Quando l’esito della partita sembra ormai scritto arriva però un altro passaggio a vuoto di Alcaraz sfruttato alla perfezione di Zverev, che guadagna fiducia e trova il contro-break che riapre il parziale e lo porta al tie-break, dove Sascha spreca un set point sul proprio servizio e poi crolla 7 punti a nove contro Carlitos.

Zverev frustrato e furioso con l’arbitra

Dopo le vittorie arrivate per la maggior parte senza grandi difficoltà nel corso del torneo, Zverev si è riscoperto improvvisamente fragile contro Alcaraz, soprattutto nel primo set, durante il quale lo spagnolo ha letteralmente demolito il gioco e tutte le certezze del tedesco, che non ha potuto nascondere la sua frustrazione, lanciando prima la racchetta dopo un suo errore in seguito a un gran colpo di Carlitos e poi mettendosi a litigare con la giudice di sedia in seguito al secondo warning ricevuto per time violation nei primi game.

Alcaraz raggiunge i titoli di Sinner e gli mette pressione in classifica

Con questo successo Alcaraz diventa il primo spagnolo a vincere le ATP Finals dal 1998 e il terzo a riuscirci nella storia dopo Manuel Orantes e Alex Corretja. Un titolo che permette inoltre a Carlos di eguagliare il suo rivale Sinner per trofei vinti in stagione (6) e in carriera (30) e ad avvicinarsi prepotentemente a lui in classifica, dove ora ha solo 350 punti di svantaggio da Jannik, il cui rientro è ancora avvolto nell’incertezza.