La campionessa spagnola raggiunge il primato di ben tre Palloni d'Oro e certifica il modello spagnolo come il più vincente nel calcio femminile. E che può contribuire alla crescita del movimento

La discontinuità è un ideale che non c’è, nel calcio femminile per quel che verte sul Pallone d’Oro assegnato alla Reina Alexia Putellas, al suo terzo riconoscimento. L’ex giocatrice del Barcellona e capitana della Spagna, ​​ora in forza al London City Lionesses, ha ricevuto il maggior numero di voti dai 50 membri della giuria (un rappresentante per ciascuna delle nazioni con il ranking FIFA più alto) che hanno preferito lei alle altre in un continuum che premia, senza alcun dubbio, la scuola spagnola e catalana. Tre Palloni d’Oro bastano, per diventare la seconda giocatrice dopo Aitana Bonmatí a centrare l’ambizioso obiettivo che oscura, solo per questi mesi, la campionessa catalana.

Alexia Putellas vincitrice Pallone d’Oro 2026

La carriera di Alexia esplicita il senso del riconoscimento e della classifica scaturita. Ha vinto la Liga, la Copa de la Reina, la Supercoppa di Spagna e la Champions League con il Barcellona, ​​la squadra che ha lasciato a fine stagione dopo 14 anni per un campionato diverso ma che mantiene elevato il livello tecnico e agonistico. Nella sua ultima esperienza da giocatrice e capitana del Barça, Alexia ha disputato 53 partite, segnando 26 gol e raggiungendo 14 assist.

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La sua prestazione nella massima competizione continentale, che l’ha vista MVP dopo aver segnato sette gol e fornito sette assist, ha destato unanime ammirazione soprattutto per via della sua qualità successiva ai problemi fisici che l’hanno colpita. I numeri di per sé desterebbero applausi ed elogi se trasferiti in campo maschile, invece con Putellas le reazioni si vanno normalizzando. Il contrappasso non è equilibrato.

La capitana a quota tre Palloni d’Oro

Riflettiamo anche sulla nazionale spagnola, che Alexia ha guidato in qualità di capitana: ha vinto la Nations League, si è qualificata per la Coppa del Mondo 2027 e ha accompagnato la sua Spagna al primo posto del ranking FIFA. La centrocampista ha segnato cinque gol e ha ricoperto il ruolo di capitano e leader, tornando a vincere con merito il Pallone d’Oro dopo che Bonmatì aveva interrotto, temporaneamente, il suo dominio.

“Abbiamo vissuto momenti incredibili come squadra, superando alcune difficoltà sotto forma di infortuni. È stato un onore essere il capitano di tutte voi”, ha detto nel suo discorso, in cui ha ringraziato ancora una volta l’allenatore Pere Romeu, il presidente Joan Laporta e il Consiglio di Amministrazione, lo staff del club e i tifosi del Barça. Una dedica l’ha riservata anche alle sue compagne di nazionale, alla Federazione e alla commissaria tecnica della nazionale Sonia Bermúdez.

Il discorso emozionale da leggere

“Quest’estate puntiamo a tutto”, ha sottolineato. “Questo trofeo è per il mio lavoro, ma queste sono persone che hanno famiglie, madri, sorelle, amiche, tutta la mia squadra fuori dal campo, che conosco da tanto tempo. So che se mi sono divertita come ho fatto la scorsa stagione, è grazie a voi. Ricordo quando la mia gamba ha ceduto, il dolore al ginocchio, quando ho dovuto reimparare a camminare e correre, e quando avevo più dubbi, voi eravate lì“, il passaggio che ha emozionato ma dimostrato come la resilienza, nel calcio, vada accompagnato a disciplina, cura e estremo spirito di adattamento e sacrificio anche sotto la tutela e supervisione del proprio staff medico. A fare la differenza, anche ieri, è stata Alexia.

Il modello spagnolo

La questione è iberica, decisamente perché il dominio delle giocatrici spagnole è insindacabile: una striscia di successi impressionante che non ammette quella discontinuità di cui riportavamo i tratti, l’essenza. Quel modello, per quanto migliorabile, costituisce un punto di partenza da cui partire per rafforzare e consentire la crescita del movimento altrove, un esempio da analizzare e esportare.

Dopo i primi titoli di Ada Hegerberg (2018) e Megan Rapinoe (2019), Alexia Putellas (2021, 2022, 2026) e Aitana Bonmatí (2023, 2024, 2025) si sono alternate al primo posto nella votazione. In quest’ultima edizione, neanche a dirlo, la Spagna ha piazzato tutte e sei le sue candidate (su 30) tra le prime 16 al mondo. Un modello vincente, accompagnato da un metodo che ha agevolato scuole e crescita personale.

ANSA

L’abito che richiama le tuniche classiche

Al Gala, la vincitrice del Pallone d’Oro 2026 ha indossato un abito ricercato, estremamente sofisticato che citava l’immagine epica di Atena Nike, simbolo di vittoria, forza e saggezza. I valori della sua visione e del ruolo del quale si sente investita, la stessa Alexia nel calcio contemporaneo.

L’abito Dior, disegnato su misura per Alexia da Jonathan Anderson, era realizzato in raso di seta color avorio a citare le tuniche dell’antica Grecia e delle sculture e raffigurazioni del classicismo. La presenza elegante di Putellas ha richiamato l’iconografia antica al pari delle sculture di Antonio Canova che, per fisicità e plasticità, ha incarnato alla perfezione la campionessa iberica.

Il suo discorso rimarrà altrettanto iconico, da analizzare in ogni suo passaggio perché la Spagna comanda ma qualche insegnamento può ancora elargirlo.

La classifica 2016