Un problema di stomaco ha obbligato Alcaraz a interrompere con venti minuti di anticipo il suo allenamento con Cobolli, facendo scattare l'allarme sulle sue condizioni in vista dell'esordio alle ATP Finals

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A Torino è scattato un campanello d’allarme sulle condizioni di Carlos Alcaraz dopo che lo spagnolo è stato costretto a interrompere la sua sessione di allenamento con l’amico Flavio Cobolli con venti minuti di anticipo. La ragione di questo stop improvviso, arrivato a tre giorni dal suo esordio alle ATP Finals, sarebbe dovuta a dei disturbi di stomaco che lo hanno accompagnato per tutta la giornata e che si è aggiunta al fastidio al ginocchio accusato durante la finale al Masters 1000 di Parigi.

Alcaraz costretto a interrompere l’allenamento con Cobolli

Dopo l’intensa sessione di allenamento di ieri giovedì 12 novembre contro Alexander Zverev, l’altro principale favorito alla conquista delle ATP Finals, Alcaraz è tornato oggi in campo all’inalai Arena verso mezzogiorno per allenarsi con l’amico Cobolli. Purtroppo però lo spagnolo non è riuscito a portare a termine la sessione ed è stato costretto a interromperla con venti minuti di anticipo per via di alcuni disturbi allo stomaco che lo accompagnavano si da colazione.

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Come sta Alcaraz

Uno stop che ha inevitabilmente creato un po’ di allarmismo attorno ad Alcaraz e che si è sommato al fastidio al ginocchio accusato in occasione della finale del Masters 1000 di Parigi contro Ben Shelton, ma che per fortuna sembrerebbe non avergli creato finora alcun fastidio durante gli allenamenti come abbiamo già avuto modo di constatare in questi giorni. In realtà l’esordio di Carlos lunedì alle ATP Finals non dovrebbe essere a rischio al momento. Stando a quanto riportato da Marca infatti il disturbo accusato da Alcaraz non sarebbe altro che una semplice indisposizione, con lo spagnolo che – a meno di un peggioramento della situazione – potrebbe al massimo ritrovarsi costretto a saltare la cena stasera.

Ferrero già al lavoro con Shelton a Torino

Possibile magari che il mal di stomaco provato da Alcaraz sia dovuto a una leggera emozione all’idea di poter rivedere il suo ex allenatore Juan Carlos Ferrero, presente a Torino per la cena di gala organizzata dall’ATP in onore dei numeri uno. Stando a Marca il coach spagnolo avrebbe sfruttato l’occasione anche per sostenere la sua prima sessione di allenamento al fianco di Shelton. Una sessione in cui i due si sono principalmente confrontati e hanno parlato degli obiettivi futuri, dato che la loro collaborazione inizierà ufficialmente al termine di questa stagione, con l’Australian Open che rappresenterà il primo torneo in cui i due si troveranno fianco a fianco.