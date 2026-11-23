Lunghi stop anche per il portiere dell'Atalanta, l'attaccante del Napoli e il centrocampista del Genoa: sono gli ultimi di una lunga serie

Giornata sfortunata l’ultima di serie A sul fronte infortuni: si registrano lesioni anche di una certa importanza per il napoletano Antonio Vergara, il genoano Lorenzo Colombo e il portiere atalantino Marco Carnesecchi.

Vergara ko per molti mesi

Situazione piuttosto grave quella di Vergara: lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra è l’esito degli esami al quale si è sottoposto oggi il calciatore del Napoli presso il Pineta Grande Hospital, a seguito dell’infortunio di ieri nel corso del match contro il Torino. Vergara ha già iniziato l’iter riabilitativo. Si ipotizza che possa ritornare disponibile nel 2027.

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Carnesecchi sotto i ferri

Servirà un intervento chirurgico invece per Carnesecchi, che, fa sapere il club, “in seguito all’infortunio rimediato nel pre partita di Atalanta-Inter, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Il calciatore nella giornata di domani si sottoporrà a intervento chirurgico di regolarizzazione della lesione”. I tempi standard di recupero per le lesioni meniscali più lievi si aggirano normalmente intorno alle sei settimane.

Genoa, lungo stop per Colombo

Finirà sotto i ferri anche Colombo, pedina importante del Genoa di De Rossi: gli accertamenti medici a cui è stato sottoposto l’attaccante rossoblù hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. A comunicarlo è stato il club ligure attraverso una nota ufficiale. Nei prossimi giorni il calciatore si sottoporrà alle necessarie consulenze specialistiche per definire il percorso che porterà all’intervento chirurgico ricostruttivo.

I tempi di recupero sono stimati in sei mesi circa. L’attaccante, che l’anno scorso, in prestito dal Milan, con le sue reti aveva contribuito alla salvezza del Genoa per essere poi riscattato completamente dal club rossoblù, in questa stagione si era già dovuto fermare per un trauma distorsivo alla caviglia subito durante l’amichevole di Bucarest con il Rapid di inizio ottobre ed era da poco rientrato a disposizione del tecnico De Rossi. In stagione non ha ancora segnato, sbagliando un rigore contro il Frosinone, ma ha fornito due assist ad Osmajic.

Quanti infortuni lunghi in Serie A

Nel corso del 2026, diversi calciatori di Serie A hanno già dovuto fare i conti con infortuni muscolari particolarmente seri, alcuni dei quali hanno richiesto tempi di recupero di diversi mesi. Tra i casi più significativi emersi nella stagione 2026-27 spiccano quelli di Lorenzo Pellegrini, Manuel Locatelli e Odilon Kossounou. il centrocampista giallorosso ha riportato a ottobre una lesione muscolare importante alla coscia destra. L’infortunio, accusato durante una partita di Champions League, lo ha costretto a uno stop prolungato, con il rientro previsto non prima del 2027.

Il centrocampista della Juventus ha riportato un grave infortunio al ginocchio destro durante la partita contro il Milan del 6 settembre 2026, terminata 1-1. Gli accertamenti hanno evidenziato un problema al menisco esterno, che ha reso necessario un intervento chirurgico di sutura eseguito a Lione l’8 settembre. Per il centrocampista bianconero è stato previsto uno stop di cinque-sei mesi, con rientro indicativamente tra febbraio e marzo 2027.

Tanti problemi anche in casa Atalanta: Kossonou ha subito una lesione di medio-alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. A inizio ottobre la prognosi indicava un recupero atteso soltanto nella seconda metà di novembre, ma i tempi dovrebbero slittare ulteriormente. Hien ha invece dovuto affrontare un problema particolarmente delicato, con una lesione al tendine prossimale del semimembranoso della coscia sinistra che ha richiesto un intervento chirurgico già a fine giugno.