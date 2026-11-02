Allegri deve essere esonerato dopo l'ennesimo ko del Napoli? Vota il sondaggio

Il tecnico livornese sembra entrato in una spirale molto negativa. La soluzione sarebbe salutarlo anzitempo?

Max Allegri sulla graticola. E non è più una novità. Dopo i tre anni horror alla Juve con siluramento anticipato; dopo il rientro al Milan con finale burrascoso e pochissime soddisfazioni; adesso un avvio con più ombre che luci alla guida del Napoli. La squadra ereditata da Conte, reduce da un secondo posto pur tra mille problemi legati a infortuni e questioni di spogliatoio, è comunque sia una delle poche che possa vantare un organico con giocatori di spessore internazionale (De Bruyne, Lobotka, McTominay, Hojlund in Italia oggi sono fuoriclasse assoluti). Max, come ai tempi della Juve, sembrava l’uomo giusto per riportare ordine e raziocinio in un gruppo che dava segni di cedimento e di invecchiamento.

Praticamente senza mercato estivo, dopo i fasti dell’anno post scudetto, Allegri ha avuto diversi ingrati compiti: tenersi una rosa che già dava segnali di appassimento e provare a ridarle vita innestando dei rami secchi scartati da Conte dopo pochi mesi. I rinforzi di Allegri sarebbero di fatto: Lang, Marianucci, Lucca i tre peggiori flop di mercato di DeLa degli ultimi anni. In più sperare che finalmente Giovane e Santos dessero segnali di vita. Tutte pie illusioni. Max si è scontrato rapidamente con la dura realtà.

Gioco asfittico, difficoltà fisiche, mancanza di concentrazione, poca cattiveria agonistica, pochissimo entusiasmo e anche qualche infortunio di troppo hanno minato i suoi primi mesi alla guida del Napoli. I risultati in campionato sono quasi allarmanti e relegano la squadra nella zona mediana della classifica, in Champions idem. Lui in conferenza stampa predica “halma” e cerca di elogiare il lavoro dei suoi, ma i numeri sono numeri e a un terzo del campionato qualcosa di più di una impressione i tifosi se la sono fatta. Adesso Max, accolto con simpatia e una certa benevolenza dall’ambiente, visti anche i suoi trascorsi di calciatore in maglia azzurra, forse ha esaurito il suo bonus e i tifosi stessi cominciano a rumoreggiare, abituati come sono a un Napoli sempre nelle zone altissime della classifica. Qualcuno arriva a chiederne persino l’esonero nella speranza di salvare la stagione. Può essere una soluzione?

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