Allegri, mano pesante del Giudice Sportivo dopo Napoli-Roma: quante partite salta e la multa

Il Giudice Sportivo non ha perdonato il comportamento del tecnico azzurro contro i giallorossi: la pesante sanzioni e tutte le altre multe e squalifiche dopo l'ottavo turno

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È Massimiliano Allegri il protagonista nelle decisioni del Giudice Sportivo dopo l’ultimo turno di campionato. Il tecnico del Napoli paga a caro prezzo il finale rovente della sfida contro la Roma, chiusa sul 3-3 tra proteste, tensioni e polemiche arbitrali. Dall’espulsione dopo il gol del pareggio definitivo fino agli episodi avvenuti negli spogliatoi, il comportamento dell’allenatore è finito sotto la lente degli organi federali, che hanno deciso di sanzionarlo con due giornate di squalifica e un’ammenda di 10mila euro. Un provvedimento pesante che domina il bollettino disciplinare, nel quale trovano spazio anche un turno di stop per un difensore e una serie di multe ai club.

Giudice sportivo, i calciatori squalificati

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMONIZIONE

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GASPAR Kialonda (Lecce): comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); per avere, inoltre, al 49° del secondo tempo, rivolto al direttore di gara un’espressione ingiuriosa.

Allegri, la squalifica e la sanzione dopo Napoli-Roma

Il finale incandescente di Napoli-Roma, terminata 3-3, ha lasciato strascichi pesanti per Allegri. L’allenatore azzurro è stato espulso subito dopo la rete del pareggio definitivo di Balerdi, quando la sua squadra ha protestato per un presunto fallo su Beukema non sanzionato. Prima di riprendere il gioco, il quarto uomo Sacchi ha richiamato l’arbitro Colombo, che lo ha espulso. La reazione del tecnico è stata immediata: “Cosa ho detto? Cosa ho detto?”. Poi è partito lo show con la giacca tolta, prima di avviarsi verso gli spogliatoi. I momenti di forte tensione sono proseguiti anche nel dopo partita con una serie di frecciatine e battute in tv e alcune “rubate” al termine della conferenza, come il “L’anno scorso li hanno mandati in Champions” rivolto alla Roma.. Un comportamento finito nel referto arbitrale e nelle relazioni degli organi federali, che hanno ricostruito quanto accaduto tra il campo e il tunnel. Il Giudice Sportivo ha quindi usato la mano pesante, infliggendo al tecnico del Napoli due giornate di squalifica e un’ammenda da 10mila euro.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €10.000,00

ALLEGRI Massimiliano (Napoli): per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un’espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dal Direttore di gara e l’ultima dai collaboratori della Procura federale.

Le multe alle società

Anche diversi club sono stati sanzionati: