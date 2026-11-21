L'attaccante spagnolo protagonista nella vittoria del Leganés contro l'Andorra con una rete e un assist, ma un problema muscolare lo costringe a uscire al 71'

La rinascita sembrava finalmente cominciata, ma proprio nel momento migliore è arrivato un nuovo stop. Álvaro Morata torna a fare i conti con la sfortuna: l’attaccante spagnolo ha dovuto abbandonare il terreno di gioco durante la sfida vinta per 3-1 dal Leganés sul campo dell’Andorra. Una serata che lo aveva visto grande protagonista, prima che un problema fisico interrompesse la sua prestazione e richiamasse i problemi di inizio stagione. Le prime sensazioni portano a un possibile infortunio muscolare, anche se il club non ha ancora comunicato una diagnosi ufficiale.

Il momento migliore dopo un lungo digiuno

L’infortunio arriva in una fase particolarmente delicata per Morata, che nelle ultime settimane aveva finalmente ritrovato continuità e confidenza con il gol. Dal 2 novembre l’ex attaccante di Juventus e Milan aveva messo a segno quattro reti in cinque partite, tornando a mostrare quelle qualità che il Leganés si aspettava da lui al momento dell’ingaggio, ufficializzato il 28 agosto.

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La svolta è arrivata anche grazie ad alcuni cambiamenti tattici. L’arrivo del nuovo tecnico Carrión, la modifica del sistema di gioco e soprattutto la possibilità di giocare accanto ad Alex Millán in un attacco a due hanno restituito centralità al centravanti. Una soluzione che sembra averlo sbloccato dopo un periodo complicatissimo, caratterizzato da un digiuno realizzativo diventato sempre più pesante.

La maledizione del gol sembrava superata

Prima della doppietta contro il Valladolid, realizzata il 2 novembre entrando dalla panchina, Morata aveva vissuto un lunghissimo periodo senza trovare la porta. Dal 24 maggio 2025, ai tempi del Galatasaray, il suo unico centro era stato quello segnato in Coppa Italia con il Como. Una statistica sorprendente per un attaccante del suo livello.

La doppietta contro il Valladolid ha rappresentato il punto di svolta. Successivamente è arrivata un’altra rete contro l’Albacete, in una partita nella quale aveva anche fallito un calcio di rigore conquistato personalmente. Contro il Burgos, invece, era rimasto a secco: un gol gli era stato annullato per una posizione di fuorigioco all’inizio dell’azione. Il periodo da incubo per Morata sembrava durare anche al Leganes fino alla trasferta di Andorra, dove è tornato a lasciare il segno.

Gol e assist, poi l’improvviso stop

Contro l’Andorra, Morata aveva firmato una prestazione di grande spessore. Prima ha partecipato direttamente all’azione che ha portato al pareggio del Leganés, poi ha trovato la rete del momentaneo 2-1, indirizzando la partita verso il successo degli ospiti.

Tutto sembrava procedere nel migliore dei modi, almeno fino al 67′. Durante una fase di pressing sulla costruzione avversaria, senza apparenti contrasti o contatti con altri giocatori, l’attaccante si è improvvisamente fermato, mostrando immediatamente segnali di difficoltà. La richiesta di sostituzione è arrivata poco dopo e al 71′ ha lasciato il campo.

Adesso l’attenzione è rivolta agli esami medici, che dovranno chiarire l’entità del problema e soprattutto i tempi di recupero. Per il Leganés si tratta di una possibile tegola pesante: Morata stava finalmente diventando il riferimento offensivo atteso da mesi dopo anche le contestazioni dei tifosi ad inizio stagione. Proprio quando sembrava aver ritrovato la sua dimensione, il fisico è tornato a presentargli il conto.

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