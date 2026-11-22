Continua il conto alla rovescia per l’America’s Cup 2027: mancano esattamente 6 mesi all’inizio delle competizioni nel Golfo di Napoli che prenderanno il via il prossimo 22 maggio, quando sulla linea di partenza andranno a schierarsi tutti e sette gli AC75 dei team in gara, impegnati nelle regate di flotta del weekend di apertura. A ricordare l’appuntamento via social è il canale ufficiale di America’s Cup che assieme a Sport e Salute, soggetto attuatore dell’evento incaricato dal Governo italiano, ha diffuso un video, mostrando alcune tra le più belle immagini della regata preliminare dello scorso settembre, per invitare tutti a segnare sul calendario la data di maggio 2027. (NPK) (Sport e Salute)