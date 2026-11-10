Checco Bruni, timoniere dello scafo italiano nelle ultime due campagne, da fine ottobre ha cambiato team: l'ha voluto fortemente Bertarelli, convinto dal bagaglio d'esperienza del palermitano

E se il profeta in patria rispondesse al nome di Francesco Bruni? Non ci sarebbe nulla di sorprendente, perché il valore del timoniere palermitano è indiscutibile, e il lavoro fatto con Luna Rossa nelle ultime due campagne di America’s Cup sta lì a dimostrarlo. Solo che a Napoli, teatro dell’edizione numero 38 della competizione velica più antica del mondo, Bruni salirà sull’equipaggio di Alinghi, col quale ha trovato l’accordo dopo il secondo round del Preliminary Regatta, quello disputato a fine settembre proprio nel golfo partenopeo. E per la prima volta da quando ha salutato Luna Rossa ha parlato di ciò che sente potrà riservargli il futuro, sebbene i favori del pronostico non penderanno dalla sua parte.

La chiamata di Ernesto: “Bertarelli si fida di me”

Vero è che Alinghi già un’altra volta fece un colpaccio clamoroso, sottraendo alla concorrenza un big che l’avrebbe poi portata a conquistare l’Old Maug: Russell Coutts nel 2001 decise di salutare New Zealand (con la quale aveva conquistato la coppa per due edizioni di fila, nel 1995 e nel 2000) e unirsi proprio al consorzio svizzero, che nel 2003 andrò a detronizzare i neozelandesi a casa loro.

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Un precedente che in qualche modo Ernesto Bertarelli, gran capo del team svizzero, spera possa rivelarsi benevolo anche in vista della campagna napoletana dell’estate 2027, sebbene Alinghi parta in posizione un po’ subordinata rispetto a Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand. “Ernesto è stato il primo a volermi a bordo del suo scafo”, ha spiegato l’ex timoniere di Luna Rossa.

“Non è stata una trattativa semplice, perché fino a metà ottobre io ho fatto parte di Luna Rossa, pur senza scendere più in acqua. Era una situazione abbastanza delicata e c’è stato da lavorare parecchio tra i team e il gruppo di avvocati che ha seguito da vicino tutta l’operazione. Perché Bertarelli mi ha chiamato con sé? Mi vede come una persona esperta in questo campo e mi ha detto che, dopo avermi visto all’opera nelle ultime due edizioni, s’è detto sicuro che uno come me avrebbe potuto aiutare il team a crescere più rapidamente. La presenza di Pietro Sibello, anche lui ex Luna Rossa, ha contribuito poi a farmi accettare la proposta ancora più convintamente”.

Con Goodison e Robertson uno sarà di troppo

Bruni sa perfettamente che Alinghi ha molto lavoro da fare per recuperare il gap con le avversarie. “A Cagliari ha fatto fatica, a Napoli è andata meglio, anche se nell’ultimo giorno s’è un po’ persa. Gli AC40 sono scafi che servono per far emergere i problemi, con gli AC75 sarà tutta un’altra storia”. E la voglia di scendere in acqua è già fortissima. “Napoli ci offrirà le migliori condizioni di navigazione a primavera, ma dovremo cercare di sfruttare ogni finestra possibile già a partire da gennaio. È emozionante avere l’opportunità di gareggiare in Italia, e anche se lo farò su una barca straniera, sarà comunque una sensazione speciale”.

Bruni dovrebbe far coppia con Paul Goodison, ma anche Phil Robertson è un profilo da tenere in debita considerazione. “Io sono stato ingaggiato per fare lo skipper, e comunque con Paul siamo già in piena sintonia. Sono sempre stato abituato a prendere posto sulla parte sinistra, dal momento che sono mancino, ma sono aperto a qualsiasi soluzione. Il mio compito sarà quello di guidare il team in ogni passo, al resto penseremo più avanti”. Aver lasciato il ruolo di coach di Luna Rossa un po’ ha pesato, ma nella testa di Checco il richiamo dell’acqua era troppo forte.

“Questa è un’opportunità unica e irrinunciabile. Ho apprezzato tanto il ruolo che avevo adesso in Luna Rossa, anche perché mi ha permesso di stare a stretto contatto con tanti giovani come Gradoni, Tita, Ugolini e via dicendo, ma le regate ce l’ho nel sangue. E comunque, a livello di proprietà intellettuale, non potrò portare tutto il bagaglio di conoscenze che ho accumulato nei mesi scorsi: l’accordo è chiaro, ora penso solo a fare il massimo, cercando di sfruttare ogni opportunità capiterà sul nostro cammino”. Confidando realmente di poter recitare la parte del profeta in patria. Perché uno come Bruni, quando mette lo scafo in mare, sa sempre qual è la cosa giusta da fare.