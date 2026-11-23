La rivoluzione del tecnico portoghese ricorda l'era di Arrigo anche se mancano i top-player: Pulisic come Donadoni, Rabiot come Ancelotti ma i paragoni finiscono qua

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Probabilmente Cardinale non sarà mai come Berlusconi, a dispetto di proclami e promesse e comunque ammettendo che mai come quest’anno il patron di RedBird è vicino alla squadra e si sta spendendo anche nella comunicazione, ma la rivoluzione che sta apportando Amorim al Milan inizia a ricordare quella del primo Sacchi che portò poi a trionfi nazionali e intercontinentali.

Il paragone con Sacchi

Anche a Sacchi capitò di scivolare pesantemente all’inizio della sua avventura in rossonero nel 1987: la clamorosa sconfitta interna con la Fiorentina di Baggio e l’eliminazione al secondo turno della coppa Uefa per opera degli spagnoli dell’Espanyol fecero fischiare le orecchie al tecnico di Fusignano. Decisivo fu l’intervento di Berlusconi, che difese l’allenatore da tutto e tutti e gli confermò la fiducia. A maggio fu premiato dallo scudetto vinto in rimonta sul Napoli.

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Da Allegri ad Amorim

E’ difficile che anche Amorim possa vincere il tricolore al suo primo anno in rossonero ma dopo la manita al Frosinone si può tracciare un bilancio di questi primi mesi in cui la mano del tecnico si vede nella trasformazione radicale di una squadra che in poco tempo è passata dai metodi di Allegri ai suoi.

La rivoluzione del tecnico portoghese

Già dalle amichevoli estive si notava che più di qualcosa era cambiato: la posizione della difesa, il gioco sulle fasce, le ripartenze. Una metamorfosi tattica che ovviamente richiede tempo: se Sacchi ebbe problemi all’inizio con Baresi, Maldini, Ancelotti e Gullit è appena normale che si debba avere pazienza con Amorim che deve cavarsela con de Winter, Estupinan e Goncalo Ramos. Il portoghese non ha nè Gullit nè van Basten ma ha tante idee vincenti che pian piano stanno regalando risultati e spettacolo come da tempo non si vedevano a San Siro.

La rinascita di Pulisic, il Donadoni di Amorim, è uno dei segreti assieme al boom di Cisse, alla crescita esponenziale di Rabiot, il suo Ancelotti, e alla longevità di Modric. Proprio Rabiot rappresenta forse meglio di chiunque la differenza rispetto al passato. Il francese non ha forse mai giocato così bene e con questa continuità nella sua carriera. Ora è il vero leader del Milan, il trascinatore impetuoso che fa anche assist e gol.

E’ un altro Milan, insomma. Nel fisico e nell’anima. E indubbiamente va dato merito ad Amorim di aver saputo plasmare questa squadra. Il Milan ora ha superato il Como ed è quarto a -5 dalla Lazio capolista e solo a-2 dall’Inter campione d’Italia. Sacchi nel suo primo anno al Milan dopo 12 giornate aveva 16 punti ed era a -5 dal Napoli capolista. E all’epoca le vittorie valevano solo due punti…

Cosa succede a gennaio

Gennaio si avvicina e le promesse di Cardinale sono chiare: si compra. Che sia Endrick o Tresoldi è sicuro che verrà preso un altro attaccante e probabilmente arriverà anche qualche altro giocatore per consentire una migliore rotazione soprattutto in Europa. Sognare un Sacchi-bis, insomma, si può senza che nessuno si offenda.