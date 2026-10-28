“Meglio insieme. Kolo Muani non è una prima punta classica e fa fatica in alcuni casi. Ha bisogno di supporto, di densità in area e di sentirsi libero. Con Woltemade al suo fianco si può vedere sicuramente un Kolo Muani migliore”.

“È tra gli allenatori più validi in circolazione e chi meglio di lui può tirare fuori la Juventus da questo momento. È una situazione complicata, ma credo nelle sue qualità. In questa fase serve più il risultato della prestazione. Non è importante giocar bene, ma portare a casa i tre punti “.

Dagli anni giovanili nella Genova blucerchiata, passando per l’unico anno in Serie B nella natia Puglia, e arrivando al campionato di oggi: Nicola Amoruso , ex attaccante della grande Juventus di Marcello Lippi e della Sampdoria di Sven-Göran Eriksson – con il quale vinse la Coppa Italia 1993/1994 nella sua stagione d’esordio -, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni, ripercorrendo parte della propria carriera e analizzando la situazione di alcuni dei club più importanti di cui ha indossato la maglia tra Serie A e Serie B.

Napoli e Atalanta

A Napoli, con Allegri, c’è una situazione non dissimile.

“È una squadra potenzialmente forte, che può contendere lo scudetto all’Inter. Deve ritrovarsi e permettere ai propri giocatori di esprimere al meglio le loro qualità”.

Anche l’Atalanta si trova in un momento non brillante.

“È solo una questione di tempo. Sarri cambia la mentalità dei giocatori e sono convinto che riuscirà a fare bene”.

La Sampdoria e l’arrivo di D’Angelo

È un nuovo corso per la Sampdoria con D’Angelo. Crede che riuscirà a risanare la situazione?

“Speravo che Corradi, conoscendo le sue qualità, potesse riportare in alto la Sampdoria, ma c’era bisogno di tanto lavoro. Mi auguro e credo che D’Angelo possa trovare la chiave giusta per uscire da questo incubo”.

Inzaghi e il Palermo

Diversamente, a Palermo c’è un suo ex compagno di squadra, Pippo Inzaghi.

“Pippo ha bisogno di una piazza calda e Palermo è quella giusta. Sta dimostrando di poter fare un percorso importante. Credo che ci sia una bella alchimia”.

Gli inizi alla Samp e la Puglia

Durante il periodo giovanile ha vestito i colori blucerchiati della Sampdoria, che ricordo ha di quegli anni?

“Sono stati momenti molto belli, ed è lì che è nato il sogno di poter diventare un calciatore. All’età di quattordici anni e mezzo sono partito dalla Puglia per arrivare in una società che era un vero fiore all’occhiello. C’era una grande squadra e quel periodo rappresenta una tappa fondamentale della mia vita. Ho iniziato lì la mia carriera, esordendo al fianco di campioni come Roberto Mancini, Ruud Gullit e tanti altri, con Sven-Göran Eriksson come allenatore”.

Nell’annata successiva è arrivata l’esperienza in Serie B — l’unica della tua carriera — con la Fidelis Andria. Che cosa ha rappresentato per te quella stagione nel campionato cadetto?

“È stato l’unico anno in cui ho giocato in Serie B. È stato molto bello perché sono tornato a casa, ad Andria, vicino a Cerignola, ed è stato un passaggio fortemente voluto. Nonostante la possibilità di passare al Verona, scelsi di tornare in Puglia. Fu un campionato divertente e appassionante, anche perché tutta la mia famiglia e i miei nonni hanno potuto vedere i miei esordi nel calcio che conta”.

L’anno a Modena e i momenti più importanti della carriera

Passo ad un’altra piazza della B di oggi, che è Modena.

“L’anno a Modena è stato un po’ particolare. La squadra faceva un po’ di fatica e io ho avuto problemi con la pubalgia, quindi è stata un’annata sofferta. Modena, però, è un club con una grande tradizione e una città molto bella, perciò ne conservo comunque un bel ricordo”.

C’è un momento della carriera che ricorda con più affetto?

“Ce ne sono tanti, ma se dovessi sceglierne uno direi l’esordio in Serie A. È un momento che ti rimane dentro per sempre, ed è lì che coroni davvero il tuo sogno. Arrivò a San Siro, contro l’Inter, quando fui chiamato a sostituire Gullit, un calciatore che ha segnato la storia del calcio. Pensai proprio a questo”.

E un gol invece?

“Dipende da tante cose, ma se dovessi sceglierne uno direi quello in semifinale di Champions League ad Amsterdam contro l’Ajax, che ci consentì di approdare in finale”.