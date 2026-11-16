Ancelotti risponde a Romario dopo la richiesta di esonero ma i numeri dicono che sta facendo peggio che a Napoli

L'allenatore della Selecao nel mirino della critica dopo il ko col Giappone e con un progetto che non decolla, Re Carlo ricorda che da tempo gli auriverde non vincono niente

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Accolto con grande entusiasmo al suo arrivo in Brasile e trasformato nella star del mega-evento di presentazione della rosa per i Mondiali promosso dalla CBF (Confederazione calcistica brasiliana), Carlo Ancelotti sta iniziando a sperimentare l’altro lato della medaglia dell’essere il commissario tecnico della nazionale. Dopo l’eliminazione agli ottavi di finale dei Mondiali e le prestazioni altalenanti nelle prime amichevoli del nuovo ciclo, la sconfitta contro il Giappone del fine settimana ha consumato quel poco di credibilità che il tecnico aveva ancora agli occhi dei tifosi. La delusione è stata grande quanto le aspettative iniziali ed è stata ben rappresentata dalle dichiarazioni dell’ex giocatore e senatore Romário dopo la partita di Singapore.

I numeri di Ancelotti ct

“Licenziate Ancelotti, dannazione! Non si scherza con la maglia della nazionale. Non possiamo rischiare di buttare via un altro Mondiale”, ha esclamato il quattro volte campione del mondo sui social. Ancelotti ha collezionato 21 presenze con la nazionale brasiliana, con 12 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. La sua percentuale di vittorie del 63,5% non è all’altezza delle aspettative. È superiore a quella dei suoi predecessori più recenti (Dorival Júnior, con il 58,3% in 16 partite, e Fernando Diniz, con il 38,8% in 6 partite), ma inferiore a quella di Tite, che ha lasciato la nazionale con una percentuale di vittorie dell’80,2% in 81 partite.

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Analizzando il recente percorso di Carletto con la nazionale, i suoi numeri non sono tra i migliori. Nell’ultimo decennio, solo all’Everton, in Inghilterra, ha avuto un inizio peggiore, con una percentuale di punti del 47,6% nelle prime 21 partite. Nello stesso periodo, ha avuto partenze migliori al Napoli (69,84%), al Bayern Monaco (76,2%) e durante la sua seconda esperienza al Real Madrid (79,3%).

Il ct ha sempre chiarito che la sua priorità nella seconda metà del 2026 era quella di osservare i giovani e cercare di ampliare la gamma di opzioni a sua disposizione. Ciò che non giova agli occhi dei tifosi è il livello delle prestazioni della squadra, e gli alti e bassi in tal senso. Alle partite che finora hanno fatto una buona impressione (come le vittorie nelle amichevoli contro Senegal, Corea del Sud e Croazia e il trionfo sul Giappone ai Mondiali) sono seguite delle delusioni.

La risposta a Romario

L’attacco diretto di Romario a Carlo Ancelotti ha comunque già suscitato una reazione. Il tecnico brasiliano non ha usato mezzi termini nel replicare alla leggenda del calcio brasiliano in vista della partita contro Singapore di domani: “È libertà di espressione, e in un Paese democratico tutti possono avere un’opinione. Romario ha espresso la sua, e tutti hanno il diritto di dire bugie, verità o sciocchezze. Il fatto è che Romario parla molto, e ha il diritto di farlo “. Poi spazio all’autocritica: “È un nuovo lavoro, mi piace molto quello che stiamo facendo, ma non credo sia abbastanza. Devo fare di più, e lo farò. Mi piace essere qui, mi piace essere in nazionale e devo migliorare. Devo fare di più per rendere di nuovo competitiva la squadra. Non siamo competitivi da molto tempo . Mi piace essere qui e voglio fare di più per rendere la squadra la più competitiva al mondo”.

L’ottimismo del ct

Ancelotti ha chiesto pazienza, poiché la nazionale brasiliana è in un percorso a lungo termine: “È chiaro che questo è un periodo di sperimentazione. Stiamo provando nuovi giocatori, a cominciare da Gabriel Bontempo, André, Jonathan Jesus… Si tratta di valutazioni molto positive, senza fare nomi. Speriamo sempre di giocare bene, ma è impossibile sperimentare, rinnovare la rosa e avere la squadra pronta allo stesso tempo. Crediamo tutti che la squadra sia sulla strada giusta. Continuiamo con grande fiducia su questo percorso e saremo messi alla prova contro Singapore. Ora dobbiamo valutare cosa stiamo facendo bene e cosa dobbiamo migliorare. Alcuni aspetti contro il Giappone hanno dimostrato che dobbiamo evolvere più in fase difensiva che offensiva. Ma siamo sulla strada giusta per avere una nazionale molto forte in futuro”. Riguardo alla prossima partita (in cui è squalificato), Ancelotti ha annunciato che Endrick partirà titolare al posto di Raphinha , espulso nella sconfitta contro il Giappone : “Faremo qualche cambio alla formazione titolare, ma in attacco schiererò Estevao , Endrick e Vinícius “.