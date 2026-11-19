Magic Box pensa alla sua mission che è quella di valorizzare i giovani e si dice soddisfatto per i numeri incoraggianti come vicepresidente della Lega Pro

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ha fatto sold out allo stadio e record di ascolti in tv, ha fatto parlare di sè per una settimana abbondante mettendo Ravenna al centro del mondo ed ha emozionato tifosi e addetti ai lavori, a partire dai suoi stessi compagni di squadra, ma l’operazione Ronaldinho in serie C non è piaciuta a tutti.

Zola prende le distanze

Nella sua doppia veste di vicepresidente della Lega Pro e coordinatore per i progetti delle attività giovanili del Club Italia, a margine dell’evento Serie C Next Stop, Gianfranco Zola prende un po’ le distanze dall’evento che ha catalizzato l’attenzione di mezza Italia e di cui si è parlato un po’ in tutto il mondo.

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Il modello Ronaldinho non è la strada giusta per la C

Per Magic Box non è questa la strada per far crescere il campionato di Serie C: “Sono rimasto sorpreso come credo tanti, ma la mission della C, con rispetto parlando, è sempre la stessa. Ronaldinho ha ispirato milioni di giovani, e siamo contenti che continui a farlo, ma noi vogliamo e dobbiamo creare le condizioni migliori per i nostri ragazzi, affinché possano poi seguire il suo percorso”.

Bene, bravo, dunque, ma niente bis. Le idee di Zola sono altre, come si legge su Tmw: Sono contento di quel che è stato fatto, anche la qualità del gioco e delle partite è salita. I numeri sono molto incoraggianti, siamo sulla strada giusta per la prima la prima parte del nostro progetto, che prevedeva l’aumento della quantità, ora siamo nella seconda fase, vogliamo migliorare la qualità ma sappiamo che questo sarà un percorso più lungo e delicato. Ma cresceremo molto, di questo ne sono convinto”.

Zola resta vago sul capitolo elezioni Figc (“devo ringraziare Malagò che ha avuto fiducia in quello che stiamo facendo in C e mi ha dato un incarico importante per quel che riguarda la ristrutturazione del settore giovanile azzurro, ma son felice di vedere che anche Galiani ha notato il lavoro che stiamo facendo”) e Fifa: “Qualcosa non ha funzionato, e Infantino lo sa bene questo. Non so se lui voglia ricandidarsi, ma quello che mi auguro è che si prenda in considerazione il fatto che alcune cose vanno cambiate, mentre altre non devono essere compromesse”.

Il pensiero sulla Nazionale

Ultima considerazione sulla Nazionale italiana: “Al di là dell’ultima partita, che è stata dolorosa, si intravede qualcosa, buone prestazioni, giovani interessanti che possono crescere in questo contesto: c’è però anche la presa di coscienza che ci sono realtà che qualitativamente sono più avanti di noi. Siamo competitivi, sì, ma c’è da lavorare ancora tanto, per produrre calciatori che si distinguano in maniera importante. La differenza con il Belgio, del resto, è stata su due o tre giocatori, niente di più, ma le differenze qualitative ci hanno penalizzato molto”.