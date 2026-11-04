Due figure centrali nel far crescere ed educare il talento del pilota italiano che ha stupito la F1: chi è e che cosa sappiamo della madre di Kimi appena laureato campione del Mondo

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Andrea Kimi Antonelli non è il modello della Gen Z da domenica, riconoscimento che si è guadagnato in pista e soprattutto per quel che ne è scaturito dal suo impegno civile, lontano dalle gare e dai box della Formula 1. campione del mondo 2026, 20enne sui generis ma capace di elargire gentilezza, speranza ed empatia in un contesto in cui la sua partecipazione a eventi pubblici verte su campagne anti bullismo, inclusione e sensibilizzazione sulle possibili e ancora ignoti scenari e possibilità di reale e concreta realtà di impiego sul modello di PizzAut. Kimi con il suo stile ha riacceso la passione dell’Italia per i motori e la F1. Dopo il trionfo di Austin, ad abbracciarlo sono stati i suoi genitori, ovvero sua madre Veronica e suo il padre, mentore ed ex campione, Marco Antonelli con la sorellina Maggie, 11 anni appena. Due genitori decisivi, perché il campione del Mondo riuscisse a conciliare monoposto e scuola, amici e gare.

Chi è Veronica, mamma di Kimi Antonelli

Il legame con Veronica è assoluto, profondo anche se la madre del pilota Mercedes non riesce sempre a seguirlo con la medesima lucidità, il giusto distacco. Ci vuole qualcosa in più, rispetto al coraggio o alla passione per la velocità, per seguire il proprio figlio in gara su una monoposto. Veronica Pomaro, mamma del neo campione del Mondo, è legata anche dal punto di vista professionale al marito Marco. Lavora, infatti, nel mondo dei motori da quasi trent’anni, occupandosi della logistica e della gestione operativa della società di famiglia, l’AKM Motorsport, team che partecipa ai campionati Gt e di Formula 4 e che ha visto tra i propri piloti anche Ginevra Panzeri.

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La mamma del campione ha concesso brevi frammenti della loro vita in rare interviste, prima di quella concessa al Corriere della Sera in occasione della vittoria di Kimi che ha svelato qualche dettaglio in più su di lei. Veronica aveva ammesso di essere orgogliosa ma soprattutto “di come la gente dica che è un ragazzo a modo e ben educato”.

Getty Images

Le origini familiari e il lavoro alle Poste

La mamma del campione del Mondo ha svelato le origini umili della famiglia e i sacrifici fatti per costruire il loro futuro, mostrati in parte dal marito attraverso i post e la stessa foto – tenerissima – di Kimi Antonelli sul banco dell’officina del papà, all’interno della sua sdraietta da neonato.

Un predestinato che ha sempre dimostrato umanità e simpatia, a detta di chiunque abbia avuto a che fare con il giovane pilota e la sua famiglia, che l’ha proiettato nel mondo del motorsport.

“Veniamo da famiglie umili, conosciamo l’importanza del lavoro. Ci siamo sempre dovuti fare in quattro”, ha spiegato. Prima di conoscere Marco, suo futuro marito, Veronica lavorava alle Poste con un contratto a termine. Poi, al momento opportuno, ha iniziato a dedicarsi alle attività di famiglia legate al mondo delle corse automobilistiche.

ANSA

La paghetta di Kimi

Come noto, Marco Antonelli, infatti, è un pilota automobilistico e proprietario dell’AKM Motorsport, squadra impegnata in diversi campionati GT, tra cui l’International GT Open e il GT World Challenge Europe, oltre che nella formula 4 italiana. Come ha reso di dominio pubblico sui social, al figlio la passione per i motori, mettendolo per la prima volta su un kart quando aveva appena 3 anni. Kimi non ha perso il contatto con la realtà e, come rivela mamma Veronica, prende ancora la paghetta (un dato interessante sul èpiano educativo per il pilota meno remunerato, tra l’altro, del circus).

“Prende quello che gli passa la mamma”. Veronica, dal canto suo, ha spiegato di aver stabilito con il figlio un budget per aiutarlo a capire il valore del denaro: “Gli ho detto: ‘decidiamo un budget’ così almeno hai le idee chiare su come funziona”. E a livello educativo non c’è nulla da aggiungere.