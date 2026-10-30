Conosciamo meglio le passioni sportive di Andrea Kimi Antonelli: l'incombente campione della Mercedes nel calcio e nel basket tifa Bologna. Inoltre le amicizie nello sport, come Sinner e Bezzecchi, e la passione per Ayrton Senna

Arrivati a questo punto della stagione 2026 di F1 e visto com’è andata, possiamo per una volta tanto sbilanciarci con le fanfare che ogni tanto suona il giornalismo sportivo e dire che sì, Andrea Kimi Antonelli è un predestinato. D’altronde, non si potrebbe definire altrimenti un pilota che s’invola a conquistare il titolo mondiale a 20 anni, ad appena al secondo anno in F1, dimostrando tra l’altro di essere un bravo interprete del nuovo ciclo tecnologico delle monoposto sin da subito (che poi certo, la vettura aiuta, e Mercedes ha fatto per bene i compiti a casa lo scorso inverno con la W17, al netto di qualche défaillance di affidabilità) e di poter battere una concorrenza giovane ma di maggior esperienza, in primis il compagno di squadra (in teoria predestinato più di Kimi a vincere il titolo 2026) George Russell.

Il tifo di Antonelli per il Bologna: quando celebrò la conquista della Coppa Italia

Il campione del mondo in pectore ha dimostrato inoltre una certa dose di maturità nell’affrontare quel bacino di barracuda che è la F1, conservando anche quell’umiltà frutto della sana educazione di famiglia che non è così scontata quando un fresco ventenne si ritrova il mondo ai suoi piedi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E parlando dell’Antonelli fuori dalle piste, il ragazzo non di soli Gran Premi vive ma serba una passione anche per altri sport. Ad esempio il calcio, ovviamente per il suo Bologna, la squadra della città che gli ha dato i natali. Kimi è stato avvistato ogni tanto allo stadio Dall’Ara, come quella volta in cui a febbraio dello scorso anno tifò i rossoblù nel match di campionato che vinsero 2-0 contro il Como. E quando la squadra felsinea vinse la Coppa Italia, lo stesso pilota Mercedes ha festeggiato il trionfo tra i caroselli che hanno animato la città.

Restando al calcio, in una intervista rilasciata tempo fa al Corriere della Sera aveva confessato che il suo idolo sin da bambino è Lionel Messi. “Sono nato nel 2006, seguivo sempre il Barcellona proprio perché ero un suo grande tifoso. E allo stesso tempo papà qualche volta mi portava allo stadio a vedere il Bologna”, sono le parole di Kimi rilasciate allora al settimanale Sette.

Il tifo per la Virtus e la gaffe della regia all’Arena

Oltre alla squadra di calcio, Antonelli in quel di Bologna tifa anche per la Virtus. Anche in questo caso il pilota Mercedes è stato visto ogni tanto al PaloDozza e anche all’Arena. “Come la Virtus lui rappresenta la nostra città in giro per il mondo”, aveva dichiarato l’allora capitano (oggi al Partizan) Alessandro Pajola. E a proposito delle V nere, in passato ci fu pure una gaffe che ha riguardato lo stesso Antonelli, suo malgrado.

Nel corso di gara-2 dei play-off tra Virtus e Olimpia Milano, disputata nel giugno dello scorso anno all’Arena, la regia televisiva della partita ha confuso Kimi, presente tra il pubblico, con il cestista non professionista Alessandro Luini, vagamente somigliante nonché amico di Pajola. Lo stesso Antonelli non è mai stato inquadrato dalle telecamera, mentre il suo più o meno sosia ha vissuto una serata da presunto pilota di F1. Ottenendo a fine match pure la maglia della Virtus, regalo fatto dal club proprio per scherzare sulla gaffe.

Le amicizie di Antonelli: Sinner e Bezzecchi

Kimi può vantare anche delle amicizie di alto livello nel mondo dello sport, come quella con Jannik Sinner. L’ex numero 1 del ranking aveva dedicato la sua vittoria a Indian Wells all’inizio di quest’anno, e in una intervista aveva affermato che con il pilota parla “di tutto”, rivelando un rapporto di stima e di sostegno reciproco.

Ancora più forte l’amicizia che lega il talento della Mercedes a Marco Bezzecchi: anche in questo caso parliamo pure di un sostegno reciproco (era diventa virale la visita del pilota Aprilia al box Mercedes all’ultimo GP di Monza dello scorso settembre) e di momenti fuori dalle piste, come il compleanno all’Aquafan che Antonelli ha festeggiato ad agosto per i suoi 20 anni, e che vedeva nel ristretto gruppo di amici invitati proprio Bezzecchi.

La scelta del numero di gara in omaggio a Senna (e che vuole mantenere)

Infine, per chiudere il cerchio, riprendiamo il discorso del tifo e torniamo alla F1. Kimi, come tanti connazionali, è stato tifoso della Ferrari (oggi per ovvie ragioni deve mantenere un atteggiamento più distaccato e professionale), ma a prescindere dalla scuderia per cui corre c’è un idolo che continuerà a mantenere come punto di riferimento, ovvero Ayrton Senna.

A cui è stato pure paragonato nella solita frenesia retorica dei media, ma in questo caso il pilota Mercedes ha dato una lezione di stile sostenendo di non sentirsi al livello del brasiliano e di non apprezzare il parallelo. “Non penso di dover essere paragonato a qualcuno che ha scritto la storia della F1, non mi sembra giusto: Ayrton è il mio idolo e la mia ispirazione, ma in questa fase della mia carriera non mi piace essere paragonato a lui perché sono solo all’inizio e ho ancora molto da dimostrare, da migliorare e da raggiungere“, sono le parole di Kimi.

Una cosa però è certa: il numero di gara 12 scelto in onore di Senna (che a sua volta lo portò ai tempi della Lotus e di McLaren, con cui vinse il Mondiale 1988) lo conserverà anche il prossimo anno come dichiarato di recente alla Blick, rifiutando quindi il n.1 da campione in carica.