Il successo della russa alle Finals non cancella le polemiche di una settimana complicata, anzi il mondo della politica fa sempre più capolino nel mondo del tennis

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

E’ stata una settimana complicata quelle delle WTA Finals e le polemiche non si spengono neanche dopo la vittoria di Mirra Andreeva. La giovanissima atleta russa ha conquistato uno dei titoli più importanti della sua carriera ma il conflitto tra Russia e Ucraina si inserisce sempre di più nel mondo del tennis mettendo in difficoltà anche la WTA.

Il messaggio di Putin

Il mondo del tennis ha provato a trovare una soluzione a quanto accaduto dopo la guerra tra Russia e Ucraina. Così come l’ATP, anche la WTA non ha mai proibito agli atleti russi e bielorussi di continuare a giocare a patto di una sorta di “dichiarazione di neutralità”. Alcuni atleti hanno preso posizioni molto netto come Andrey Rublev, altri si sono limitati a mandare messaggio per la pace senza però mai schierarsi apertamente sulla questione. Una situazione che con il passare degli anni è diventata sempre più “fumosa”. Ma ora a riportare il tema al centro della discussione arriva il messaggio di Wladimir Putin per Andreeva dopo la vittoria delle Finals: “Le faccio le congratulazioni per il suo trionfo alle WTA Finals. Ha dimostrato molta determinazione nel corso di questo torneo molto impegnativo, dimostrando un’eccellente preparazione, abilità, resilienza e volontà in partite intense e combattute. Con la sua vittoria eclatante e convincente, ha perpetuato le notevoli tradizioni della scuola di tennis nazionale”. Questo il messaggio che sarebbe stato riportato sul sito del Cremlino.

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Le accuse dallo staff di Svitolina

L’atto dio accusa già grave arriva dallo staff della sconfitta Elina Svitolina. L’ucraina è stata al centro di una polemica molto forte con Aryna Sabalenka per alcune frasi che la bielorossua avrebbe detto in campo nel corso del match del round robin. Ora a rincarare la dose su Andreeva ci pensa Sergiy Stakhovsky, ex giocatore ora nel box di Svitolina, che in un post su Twitter va all’attacco della giovane russa: “Ha fatto le congratulazioni a Elina ma ha completamente dimenticato che il suo paese ha invaso l’Ucraina uccidendo centinaia di migliaia di persona, non ha mai condannato pubblicamente la guerra e ha ricevuto anche le congratulazioni di Putin. Il suo non è un atto di classe come l’ha definito qualcuna ma semplice manipolazione”.

Sabalenka nel mirino dell’Ucraina

Qualche giorno fa ha fatto discutere il caso Sabalenka, con la bielorussa che nel corso del match avrebbe pronunciato delle frasi contro Elina Svitolina e l’Ucrina. La numero 2 del mondo si è scusata immediatamente, sostenendo di essersela presa con alcuni tifosi particolarmente fastidiosi. Ma dall’Ucraina arriva un nuovo attacco, secondo quanto riporta Il Tennis Italiano, la tennista sarebbe finita nel mirino di Myrotvorets, un database ucraino non ufficiale che raccoglie informazioni sulle persone che vengono considerate una minaccia per la sicurezza nazionale del paese.