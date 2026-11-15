Vittoria in due set per la russa sull'ucraina, a cui rivolge i complimenti nonostante il mancato saluto e il rifiuto a posare per la foto di rito. E ora anche Rybakina trema.

La nuova regina del tennis mondiale è Mirra Andreeva, la siberiana di 19 anni capace d’imporsi alle WTA Finals alla sua prima partecpazione. Per lei la quinta vittoria in due set nel torneo, la Mercedes-AMG SL 55 4Matic+ in esemplare unico promessa alla giocatrice che avrebbe vinto tutte le partite (non ha neanche la patente) e un bottino di 1500 punti, utili a portarsi a quota 7806 e ad avvicinarsi terribilmente alla posizione numero 1: Elena Rybakina è a 8.099, 293 punticini più su. Niente da fare per Elina Svitolina, la leonessa ucraina che contro le “nemiche” solitamente s’esalta: anche lei ha dovuto arrendersi allo strapotere di Mirra, non senza aver lottato.

WTA Finals, Andreeva mette subito pressione a Svitolina

Subito break Andreeva nel primo gioco del match, ma Svitolina è una combattente: nel quinto game è già avanti 3-2. La russa ci riprova, scappa via sul 5-3, però non riesce a chiudere. L’ucraina agguanta la parità a quota 5, ma ai vantaggi non riesce a portare a termine l’ennesimo miracolo di un torneo da incorniciare per lei. Vince Andreeva sul punteggio di 7-5 e il match si mette terribilmente in salita per Elina, anche perché la sua avversaria prende fiducia, coraggio e insiste. Una guerra di nervi, in cui Mirra dimostra già di sapersi comportare da veterana.

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Andreeva conquista il titolo, nessun saluto dall’ucraina

Il forcing di Andreeva, supportata costantemente dal box da una determinatissima Conchita Martinez, prosegue in avvio di secondo set. É subito break, di nuovo, nel primo gioco, ma proprio come nel primo parziale Svitolina non molla, contro-breakka, si mantiene aggrappata alla partita. Il nuovo break della siberiana è la mazzata finale per Elina, che regge finché può ma deve inchinarsi sul 6-3. Trionfo meritato alle WTA Finals per Andreeva, che già aveva sfidato la storia imponendosi a maggio al Roland Garros. Come da tradizione, niente saluto e niente stretta di mano da parte di Svitolina: lo fa con tutte le russe e le bielorusse che non si siano apertamente dissociate dalla politica di Putin e di Lukashenko.

Niente foto di rito, Mirra festeggia da sola senza Elina

Niente complimenti da Svitolina alla vincitrice neppure a fine partita: “Per me è stata una grande settimana, sono davvero contenta di aver dato tutto e di essermi guadagnata questa chance. Grazie a tutti per il sostegno, è stata comunque una grande stagione. Ringrazio tutte le persone che mi stanno sostenendo e supportando in Ucraina”. Quindi, dopo l’uscita di Elina, l’ingresso di Andreeva. Rigorosamente distanti, senza la foto di rito. “La patente? Quest’auto è una bella motivazione per me”, l’ammissione di Mirra. “Il mio successo? Fantastico vincere questo torneo, la mia squadra mi ha spinto oltre i limiti”. Quindi la lezione di stile: “Faccio i complimenti a Elina, sei una grande mamma e una grande tennista“.