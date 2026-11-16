Il saltatore cubano si è raccontato a Domenica In svelando i momenti difficili dopo la decisione di andare via dal suo paese. Il videomessaggio commovente della mamma e il ruolo di Donato

Le luci della ribalta, ancora più che dai successi in pedana, sono arrivate grazie alle telecamere di Rai 1. Andy Diaz adesso è conosciuto dal grande pubblico, anche quello che non segue l’atletica. In pedana è fenomenale ma si sta dimostrando molto capace anche nel mondo del ballo. Ma la nuova popolarità è diventata anche l’occasione per raccontare i momenti più difficili, quelli coincisi con la fuga da Cuba per abbracciare l’Italia.

Il racconto a Domenica In

Andy Diaz è diventato uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Il saltatore, reduce dall’oro agli Europei di Birmingham con una prestazione clamorosa, è un personaggio interessante anche lontano dalle pedane con il suo modo di fare e il suo atteggiamento sempre positivo. Ospite di Domenica In però ha raccontato anche un aspetto meno conosciuto e decisamente più sofferto: “A Cuba sono considerato un traditore, non posso rientrare. Ma sono riuscito a portare in Italia con me mia mamma, mia nonna e un mese fa anche mio padre. I pezzi principali della mia famiglia sono qua e posso portare avanti la mia carriera con tranquillità. Ma continuo a sostenere la mia famiglia che è rimasta là”.

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Il videomessaggio di mamma e il legame con Donato

Tra i momenti più emozionanti della sua partecipazione a Domenica In c’è stato anche il videomessaggio della mamma: “Meriti tutto il meglio, sei un campione, uno sportivo e stai diventando anche un bravo ballerino”. Il legame con la famiglia è sempre stato fondamentale per il triplista di origini cubane che non ha mai nascosto così come quello che lo lega ora al suo allenatore Fabrizio Donato. Il tecnico ha avuto un ruolo chiave nella decisione di Andy di vestire l’azzurro Italia e il rapporto tra i due come sostiene lo stesso Donato è quasi familiare: “L’ho accolto come un figlio”. Un rapporto che si vede anche in pista con Diaz che sta raggiungendo ora i migliori risultati della sua carriera.

La fuga da Cuba nel 2021

Il momento della svolta risale al 2021. Andy Diaz stava rientrando a Cuba di ritorno dalla tappa di Diamond League di Oslo. Allo scalo di Madrid, Diaz decide di non continuare con il resto della delegazione cubana e non sale sull’aereo che lo avrebbe portato a casa. Sceglie l’Italia in quello che è il momento più difficile della sua carriera (“per sei anni non ho visto la mia famiglia“), arriva a Livorno senza praticamente nulla e trova ad aspettarlo Fabrizio Donato che crede in lui e che gli offre ospitalità. La rottura con Cuba costa caro, per tre anni deve rimanere fuori dalle competizioni internazionali facendo il suo debutto solo nell’estate del 2024 quando conquista la medaglia di bronzo con la maglia dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ora della squadra italiana non è solo uno del gruppo ma è pronto a prendersi anche il ruolo di capitano.