Il campione di salto triplo tuona contro i giudici che lo hanno mandato allo spareggio (poi vinto) contro Jimmy Ghione. Nono posto per lui al contest di World Ahletics.

Giurie e votazioni, ultimamente, non sono amiche di Andy Diaz. Il campione di salto triplo ha dovuto ingoiare un doppio boccone amaro a distanza di pochi giorni, prima in ambito televisivo poi in quello, a lui più congeniale, di stella dello sport. Sia a Ballando con le Stelle sia all’Atleta dell’Anno (il Men’s World Athlete of the Year), Diaz ha rimediato infatti cocenti delusioni. Ma se per l’esito delle consultazioni popolari di World Athletics c’è poco da discutere, diversa è stata la sua reazione di fronte ai giudizi, ai tesoretti e ai cavilli del regolamento che gli hanno fatto rischiare seriamente la clamorosa eliminazione dalla trasmissione condotta da Milly Carlucci su Rai 1.

Ballando con le Stelle, rischio eliminazione per Andy Diaz

Pur essendo oggettivamente una delle coppie meglio assortite di questa edizione di “Ballando”, il duo formato da Andy Diaz e dalla coach Gioia Giovanatti è finito infatti allo spareggio nell’ultima puntata. Il campione di origini cubane e la sua istruttrice hanno dovuto battagliare con Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina in un drammatico spareggio, vinto col 75% delle preferenze. Questo perché, pur avendo ottenuto 36 punti nella prima esibizione, si sono visti scavalcare da altre coppie grazie al gioco dei “tesoretti”. In più, a Ornella Muti – vittima di un infortunio – è stato concesso uno speciale salvacondotto, nonostante l’ultimo posto ottenuto in tandem con Pasquale La Rocca.

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Lo sfogo dopo la trasmissione: “Meritavo di più per il ballo”

A “Ballando Segreto” Andy non ha nascosto l’amarezza per i voti dei giudici, a suo dire troppo bassi: “Non me l’aspettavo. Ero veramente arrabbiato, non pensavo potessi prendere questi punti, 36, con quella coreografia che, secondo me, era bellissima. Per me questa è la migliore coreografia che abbiamo fatto”. E ancora: “Non meritavo lo spareggio, mi sono guardato e riguardato il ballo. Io ero bellissimo, ma dai”. Quindi una sorta di parallelo col salto triplo: “In quello che faccio non conta se sei amico dei giudici, conta soltanto la misura. Hai superato la misura? Vinci. Qui devo aspettare che altri giudicano quello che faccio io, a prescindere se mi sento che ho ballato bene. Questa cosa mi chocca un pochetto”.

World Athlete of the Year, il campione azzurro è soltanto 9°

Niente recriminazioni da parte di Andy Diaz, invece, per il nono posto rimediato alle votazioni per l’Atleta dell’Anno 2026, dove era stato incluso tra i dieci finalisti. Solo il discobolo sloveno Kristjan Ceh ha chiuso alle sue spalle, davanti a lui invece si sono invece piazzati il giavellottista dello Sri Lanka Rumesh Tharanga, il 400ista del Botswana Collen Kebinatshipi, lo sprinter statunitense Kenneth Bednarek, l’ostacolista Ja’Kobe Tharp e il mezzofondista britannico Josh Kerr. A contendersi il titolo saranno il fenomeno dell’asta Mondo Duplantis, il brasiliano Alison dos Santos (400 ostacoli) e il maratoneta kenyano Sabastian Sawe. Diaz, forse, anche in questo caso avrebbe meritato qualcosa di più.