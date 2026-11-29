Il campione di salto triplo al ripescaggio, ma è polemica sul meccanismo di votazione sui social, con le preferenze espresse "prima" delle esibizioni. Ornella Muti si ritira.

Ballando con le Stelle entra nel vivo, sabato prossimo sarà già tempo di semifinali e a sorpresa uno dei concorrenti più attrezzati per la vittoria è fuori: Andy Diaz, il campione di salto triplo italo-cubano, è stato eliminato dopo lo spareggio a tre con Alberto Ravagnani e Manuela Moreno. Solo uno si sarebbe salvato, nonostante nel corso della puntata un’altra concorrente si fosse ritirata, Ornella Muti, messa ko dai postumi di una bronchite. Puntata che è stata vinta da Noemi Bocchi, che dunque nella prima semifinale della prossima settimana potrà sfruttare un bonus di 20 punti, preziosissimo.

Ballando con le Stelle, Andy Diaz fuori allo spareggio

Con l’uscita di scena del duo Muti-La Rocca (che comunque dovrebbero recuperare per il ripescaggio) sono rimaste otto coppie in gara e dopo le esibizioni il tandem Ramazzotti-Perotti si è trovato in prima posizione con 64 punti, grazie al +20 del bonus per la vittoria della settimana prima. Quindi il duo Ravagnani-Martinelli (59), Safroncik-Lini (58), Guerritore-Urso (50), Bocchi-Pernice (49), Matri-Lini (48), Moreno-Aloia (42) e, dulcis in fundo, Diaz-Giovanatti (41), nonostante un intensissimo paso doble. Classifica, come di consueto, stravolta dal gioco dei tesoretti che hanno fatto balzare ai primi tre posti Monica Guerritore, Noemi Bocchi e Alessandro Matri.

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Triello di spareggio, Ravagnani beffa Diaz e Moreno

Ai voti della giuria e dei “tribuni” si sono aggiunti quelli dei social e allo spareggio a tre, dunque, sono finiti Alberto Ravagnani con Erica Martinelli, Manuela Moreno con Carlo Aloia e Andy Diaz con Gioia Giovanatti. Un inedito triello con una sola possibilità di salvezza per il vincitore, andato in scena a notta fonda, intorno all’una e trenta, manco fosse la finale del Festival di Sanremo. Col 50% delle preferenze s’è salvato Ravagnani; a Diaz non è bastato incassare il 32% dei voti, dovrà giocarsi le sue chance al ripescaggio della prossima settimana insieme a Moreno, ultima col 18%.

Il meccanismo di voto e i “pregiudizi” di Milly Carlucci

A proposito dei voti: particolari le parole di Milly Carlucci poco prima dell’esibizione del duo Diaz-Giovanatti, che come di consueto – un’abitudine, di fatto, andata in scena fin dalla prima puntata, sono scesi in prima tra gli ultimi, poco prima dell’una. “Invitiamo a votare sui social prima che le coppie si siano esibite“, l’appello della conduttrice contenente un’evidente contraddizione in termini. Se si vota prima di aver visto in azione un concorrente non si esprime un giudizio, ci si affida a tutti gli effetti a un pre-giudizio. Si vota qualcuno per una “simpatia”, non in rapporto a quanto fatto vedere sul palcoscenico di ‘Ballando’. E non sorprende che a raccogliere tanti consensi siano spesso i personaggi più ‘popolari’.

Caos tesoretti ed è scontro tra Mariotto e Pernice-Bocchi

Altro bizantinismo del regolamento è lo smisurato potere attribuito ai dispensatori di tesoretti. Che di fatto decidono chi salvare e chi no al termine di ogni puntata. Simona Ventura ha premiato per l’ennesima volta Monica Guerritore, Rossella Erra ha dato 20 punti ad Alessandro Matri per questioni puramente estetiche (chissà se Federica Nargi interverrà come fatto qualche giorno fa con Noemi Bocchi) e Francesca Fialdini ha premiato la compagna di Francesco Totti, dopo un acceso scontro tra il suo ex coach, Giovanni Pernice, e Guillermo Mariotto, unico tra i giurati a non assegnare 10. Dalla lite Noemi è riemersa col tesoretto e con la vittoria della puntata. Sempre grazie al “voto social” e ai pregiudizi di cui sopra.