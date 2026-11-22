Stavolta niente liti e nessun teatrino in allestimento nei prossimi giorni: dopo il “profumo-gate” che ha coinvolto Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso, finito nientemeno tra i “temi caldi” del TG1, a Ballando con le Stelle hanno prevalso i buoni sentimenti. Nella puntata di sabato 21 novembre Milly Carlucci ha stemperato le tensioni ringraziando “tutti quelli che hanno parlato di noi”, mentre i protagonisti della querelle si sono ignorati. Barbara D’Urso ha cambiato postazione nella giuria, allontanandosi da Mariotto (che si è presenato con una gigantesca confezione di profumo griffata “Eau de liberté”) e piazzandosi tra Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith, mentre Alberto Matano ha fatto il percorso inverso.
- Andy Diaz avvisato da Mariotto: "Se non vai in finale me le taglio"
- Ballando con le Stelle, 21 novembre: vittoria di Aurora Ramazzotti
- L'emozione di Paolo Belli e la confessione di Noemi Bocchi su Totti
Andy Diaz avvisato da Mariotto: “Se non vai in finale me le taglio”
Proprio Mariotto, dopo la coinvolgente e passionale esibizione di Andy Diaz e Gioia Giovanatti, ha scherzosamente “minacciato” il campione di salto triplo, di cui – peraltro – ha lodato le “manone truccate” e la capacità di ballare al meglio nonostante “gambe lunghe un chilometro”. Lo stilista e costumista di origine venezuelana ha avvisato Andy: “Se non arrivi in finale mi taglio le basette“. Difficile che possa accadere, anche se il gioco dei ‘tesoretti’ è la vera chiave di volta per piazzamenti ed eliminazioni. Intanto Andy e Gioia hanno ottenuto 47 punti con la loro esibizione, miglior punteggio per loro in questa edizione di ‘Ballando’.
Ballando con le Stelle, 21 novembre: vittoria di Aurora Ramazzotti
Una performance da applausi, che pero è valsa soltanto il settimo posto nella classifica della serata. Vinta da Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti con 70 punti, frutto della somma tra i 50 ottenuti dalla giuria e i 20 del tesoretto girato da Rossella Erra. In seconda posizione con 68 Monica Guerritore e Luca Urso, che partivano dal +20 della precedente vittoria. Terzi Anna Safroncik e Leonardo Lini (67), premiati dal tesoretto di Francesca Fialdini. Da Simona Ventura, per l’ennesima volta, tesoretto girato a Ornella Muti e Pasquale La Rocca, che hanno chiuso a 64 in quarta posizione nonostante la bronchite dell’attrice. Poi Alessandro Matri e Giada Lini (49), Noemi Bocchi e Giovanni Pernice (48) e, appunto, Andy Diaz e Gioia Giovanatti (47).
L’emozione di Paolo Belli e la confessione di Noemi Bocchi su Totti
Al triello per l’eliminazione sono andati Riccardo Rossi, Alberto Ravagnani e Manuela Moreno e il voto social ha sancito la momentanea uscita di scena di Rossi. Tra i momenti più emozionanti l’esibizione da “ballerino per una notte” di Paolo Belli, alla prima uscita dopo il tragico incidente di luglio costato la vita al 41enne Alessandro Magnani: “Torno al lavoro, ma quanto accaduto resterà dentro di me”, la sua confessione tra le lacrime. Belli ha anche presentato il suo nuovo brano: “Come se non ci fosse un domani”. Noemi Bocchi, invece, ha confidato di essere molto curiosa di scoprire l’intervista di Francesco Totti a “Belve”, in onda martedì 24: “Se aspetto un annuncio da Francesco? Non so cosa abbia detto ma…lo spero”.