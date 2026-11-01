La compagna di Francesco Totti vince la puntata del 31 ottobre per un punto davanti all'ex attaccante, terzo il campione di salto triplo. Lite tra giudici: "Cafone" e "poveraccia".

Tra i due campioni, la terza gode. Noemi Bocchi si aggiudica la puntata di sabato 31 ottobre di Ballando con le Stelle beffando sul filo di lana un ex rapace d’area di rigore come Alessandro Matri e un fenomeno della pedana come Andy Diaz. Per il compagno di Federica Nargi, vincitore della puntata precedente, secondo posto a un solo punticino di distanza. Terza posizione invece per l’asso italo-cubano, proprio nella serata in cui forse la sua performance è stata meno brillante di altre occasioni: decisivo, per il suo piazzamento sul podio, il tesoretto del cuore regalatogli da Rossella Erra.

Ballando con le Stelle 31 ottobre, vince Noemi Bocchi

Nella notte di Halloween a brillare nel seguitissimo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci è l’estro di Noemi Bocchi e del maestro Giovanni Pernice, acclamatissimi col loro tango sulle note di Senza di me. Per loro 47 punti dalla giuria, uno in più rispetto a Ornella Muti e Pasquale La Rocca e ad Alessandro Matri e Giada Lini che hanno ottenuto 46 punti; all’ex bomber sono stati aggiunti i 20 di bonus derivanti dalla vittoria ottenuta il sabato precedente. Quindi Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti con 42 punti e Alberto Ravagnani con Erika Martinelli a quota 41. Sesto posto, peggior piazzamento stagionale, per Andy Diaz e la sua istruttrice Gioia Giovanatti. Ma il gioco dei tesoretti ha stravolto tutto.

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Andy Diaz rimonta col tesoretto, Eugenio Finardi out

L’esibizione “stile Moulin Rouge” di Serena Autieri e Luca Favilla, che si sono prodotti in un’intrigante performance sulle note di Diamonds, è stata premiata con 60 punti dai giudici, con 20 punti di tesoretto da distribuire per Simona Ventura, Francesca Fialdini e Rossella Erra. Super Simo ha premiato Monica Guerritore, salita a 56 punti, mentre la giornalista e conduttrice ha regalato i suoi punti al duo Bocchi-Pernice, consentendo il sorpasso sul filo di lana ai danni di Matri. Erra, invece, ha girato il suo bonus ad Andy Diaz, che è così salito a 60 punti, mettendo piede sul podio. In coda, invece, eliminati Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli dopo lo spareggio con Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina.

La confessione di Noemi e la lite tra D’Urso e Mariotto

Tra i momenti più significativi della serata, la toccante confessione di Noemi Bocchi che ha rivelato di essere andata a convivere a 13 anni col suo fidanzato dell’epoca e di aver lavorato come commessa. Anche Monica Guerritore ha affrontato con coraggio il tema della malattia e della sofferenza legata ai mancati riconoscimenti professionali del passato. Altre atmosfere hanno innescato invece la lite stracult tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto, che dopo essersi punzecchiati più volte nel corso della puntata sono andati letteralmente allo scontro. “Cafone”, l’espressione rivolta da ‘Carmelita’ a Mariotto che ha replicato con “Poveraccia”. Per riportare la calma si è reso necessario il fermo intervento di Milly Carlucci.