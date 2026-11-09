Antonelli atterra a Bologna da “campione del mondo” e svela il sogno Imola. Festa anche con l’Italia di Mancini e Mattarella

Il campione della Mercedes torna in Italia dopo la doppia trasferta tra Messico e Brasile: la torre di controllo lo celebra con un’accoglienza particolare

Kimi Antonelli torna in Italia da campione del mondo. Dopo la doppia trasferta tra Messico e Brasile dove ha vinto il titolo iridato (prima quello piloti poi quello costruttori con la Mercedes), il giovanissimo pilota italiano ha fatto ritorno a Bologna con un aereo privato. Non è ancora arrivato (ma quasi) il momento della festa visto che nel giro di pochi dovrà partire ancora una volta ma è il momento per abbracciare la sua terra e i suoi tifosi, vecchi e nuovi.

Il saluto della torre di controllo

E’ stato un momento decisamente particolare quello segnato dall’arrivo del pilota italiano a Bologna. Kimi arriva a bordo di un aereo privato e riceve un’accoglienza decisamente inattesa. Le consuete comunicazioni tra la torre di controllo e la cabina di pilotaggio per un momento prendono una deviazione quando a prendere la parola è un operatore dell’ENAV: “Grande Kimi. E’ atterrato all’aeroporto di Bologna, Kimi Antonelli, nuovo campione del mondo dei Formula 1. Dalla torre di controllo, Francesco in frequenza gli fa i complimenti da parte di ENAV. Bentornato a casa campione”.

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Il ritorno da campione del mondo

Due settimane dall’altre parte del Mondo e con il titolo di campione, nella vita e nella carriera di Kimi Antonelli è cambiato tutto. Ed è proprio il pilota a rivelare che parte di quello che è successo non gli è ancora del tutto chiaro: “Non ho ancora del tutto realizzato. E’ tutto talmente grande. Monza è stata la gara in cui ho capito di poter vincere. Mi sono detto ‘andiamo a prenderlo”. Ora però vado a farmi una tagliatella con i miei amici”. E ormai quasi il momento della festa ma Kimi ha ancora una decisione importante da prendere, di quale colore tingersi i capelli per rispettare la promessa fatta: “Devo decidere in fretta perché riparto l’Inghilterra. Credo che li farò metà tricolore e metà rossoblù per il Bologna che presto andrò a vedere come la Virtus. In questi giorni cercherò di divertirmi e di staccare con amici e famiglia. Abbiamo ancora una tripletta da fare. Le emozione che ho vissuto le ho riviste con emozione, poi penseremo al 2027 con l’idea di replicare”.

Il sogno Imola e la chiamata di Mattarella

La stagione non è ancora conclusa e Antonelli sembra ancora affamato di successi come ha dimostrato dopo la delusione di Interlagos. Ma nel mirino c’è ancora un sogno da realizzare proprio in Italia: “Sarebbe bellissimo finire la stagione a Imola con una gara in casa. Sarebbe un sogno vero”. E di sogni il pilota italiano ne sta vivendo giorno dopo giorno.

La festa ufficiale comincia già nella giornata di martedì quando a Brackley sarà portato in trionfo dai dipendenti della Mercedes che festeggia anche il titolo costruttori. Poi ci dovrebbe essere il ritorno in Italia con destinazione San Siro per vedere la sfida tra l’Italia di Mancini e la Francia di Zidane e infine Roma dove è stato invitato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Saremmo molto onorati di incontrarlo”, ha detto il papà Marco anche se non c’è ancora la conferma ufficiale né una data.