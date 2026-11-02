La vittoria del mondiale di Antonelli è una vittoria di tutti, della famiglia, dei tifosi, dei ferraristi che lo hanno inneggiato da Monza in poi: un campione di tutti i giorni

Domenica 1 novembre 2026, uno di quei giorni che restano impressi per sempre. Nella storia della F1, del motorsport, dell’Italia sportiva e non. Perchè Andrea Kimi Antonelli da Bologna è andato oltre l’impresa, il capolavoro, il sublimarsi di un talento nato per correre, per vincere e per conquistare. Ma non ha conquistato solo il titolo di campione del mondo; ha conquistato tutti, nel paddock, sugli spalti e a casa. Con quel sorriso da ragazzino che scopre le cose, che ha portato dalla sua parte i tifosi della Ferrari, che è stato “accettato” da Lewis Hamilton e Max Verstappen nel vedere in lui se stessi agli inizi. Un campione del mondo a tutto tondo e che a soli 20 anni ha tutta la vita ancora davanti!

Antonelli ha scritto la storia: nessuno come lui, onore a Kimi!

Abbiamo aspettato tanto questo momento. Abbiamo seguito la sua scalata dai kart alle formule minori, i primi test sulla Mercedes quasi prima di prendere la patente di guida, quella di tutti i giorni mentre prendeva la Superlicenza FIA. Ogni intervista, ogni sorriso, ogni momento bello e anche ogni momento brutto in cui le cose non sono andate come speravamo. Lo scorso, all’esordio, tra tutti i dubbi di un salto troppo grande per quel ragazzino che sembrava ancora bambino, quasi in lacrime in Belgio all’ennesima eliminazione in Q1.

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Ed invece no, Kimi ha saputo imparare, dai suoi errori e dagli altri piloti, dai più grandi. Il cambio regolamentare gli ha dato forse una spinta, lui ha capito prima di tutti come andavano guidate e gestite queste auto da gaming. E si è preso queste F1 che sembrano fatte per lui, forse sì, forse no perchè uno con quel talento era destinato a vincere comunque perchè ne nasce uno ogni decade, se non di più. Per la precisione 73 anni, quelli che ha atteso l’Italia per ritrovare un altri campione del mondo tricolore e dare un nuovo colore alle immagini sbiadite di Farina e Ascari.

Kimi campione di tutti i giorni: la scuola, la famiglia, la normalità

Abbiamo sognato, calcolato punti, immaginato scenari fino a ieri. Campione del mondo senza se e senza ma. Ma finalmente è tempo di gridare, di festeggiare, di celebrare con tutta l’emozione e la commozione per questo ragazzo prodigio ma al tempo stesso ragazzo della porta accanto, il figlio che tutte le mamme sognano, che è andato a fare gli esami di maturità come uno studente normale, che studiava nei week end di gara e andava a scuola vicino casa anche assonnato tra un volo di partenza e uno di arrivo. Che prende la paghetta da mamma e papà come tutti gli altri, che non si vergogna di entrare nel paddock mano nella mano con la sorellina Maggie che, ha rivelato, fare commercio di foto e autografi tra gli amici, una ragazza in gamba come il fratellone.

Antonelli campione trasversale e la Ferrari nel futuro

E poi l’ultima magia, l’ultima impresa, il capolavoro che si tinge di rosso. Non la squadra ma il pilota. In F1 non è così automatico. Soprattutto in Italia dove la Ferrari è una religione. Eppure questo nuovo eroe si è già guadagnato i galloni di preferito dagli italiani. A Monza la consacrazione, portato in trionfo da un mare di folla tutto per lui, tutti ferraristi convertiti all’antonellismo. Con un rimpianto latente, il non essere già ieri, oggi o domani, con la tuta rossa. Ma chissà, mai dire mai, lo dice sempre anche lui, in un futuro che sembra scritto da Bologna a Maranello sulla scia dei campionissimi che sono saliti su una Ferrari da F1. Se ne riparlerà, perchè Antonelli è un campione che va oltre i colori, oltre la monoposto e il marchio, oltre tutto e davanti a tutti, come in pista.

Questa vittoria è per tutti noi, questo titolo è per te Kimi, è tutto tuo campione!