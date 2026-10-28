Nel weekend in cui Kimi Antonelli potrebbe diventare campione del Mondo, l’Italia torna ad avere tre piloti impegnati nelle prove libere: Fornaroli torna con la McLaren, debutto in Alpine per Minì

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’Italia s’è desta nel mondo della Formula 1. Dopo anni di attesa finalmente il tricolore torna a sventolare, lo fa soprattutto grazie al talento immenso di Kimi Antonelli che in Messico potrebbe coronare il sogno di diventare campione del Mondo. E proprio da Kimi sembra essersi accesa una scintilla che ora viene rinfocolate dalla presenze, nelle libere, di altri due piloti italiani: Leonardo Fornaroli e Gabriele Minì.

L’emozione di Fornaroli

Anticipi di Formula 1 per Leonardo Fornaroli in attesa di un futuro che potrebbe regalargli un ruolo anche più importante. In attesa del grande debutto come pilota ufficiale McLaren nel WEC previsto per il 2027, il piacentino dopo aver già disputato le FP1 a Barcellona e a Budapest, torna al volante della McLaren sia nel prossimo fine settimana a Città del Messico che per le libere di Interlagos. “Sono entusiasta, si tratta di due circuiti nuovi per me e quindi di una bella sfida. Il Messico presenta delle condizioni inedite mentre il Brasile si preannuncia divertente grazie alle caratteristiche del tracciato. Il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra nel setup delle vetture di Lando e Oscar. Sono pronto e non vedo l’ora di scendere in pista”.

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L’ultima volta nel 2011

Non è la prima volta che l’Italia schiera al via tre piloti nella prima sessione delle libere di un GP. L’ultima volta risale al Gp della Malesia nel 2011 quando Daniele Valsecchi prese il posto di Kovalainen sulla Lotus andandosi ad aggiungere a due piloti “ufficiali” come Jarno Trulli e Vitantonio Liuzzi. Passerà probabilmente ancora del tempo invece per vedere tre italiani impegnati nella gara della domenica, bisogna infatti risalire al 2009 quando in pista c’erano Giancarlo Fisichella, Jarno Trulli e Luca Badoer che in quella occasione sostituì alla Ferrari l’infortunio Felipe Massa.

Chi sono Lorenzo Fornaroli e Gabriele Minì

Classe 2004, nato a Piacenza, Leonardo Fornaroli viene considerato uno dei piloti più promettenti nel panorama del Motorsport. Un pilota metodico, preciso e determinato così lo descrive chi lo conosce da tempo. Ma a questi aggettivi va aggiunto anche quello di vincente visto che Leonardo è uno dei pochi ad aver vinto consecutivamente il campionato di Formula 3 (nel 2024) e poi quello di Formula 2 nell’anno successivo. Proprio quei successi lo hanno spedito nel mondo McLaren che quest’anno gli ha già concesso di salire per due volte sulla monoposto di F1.

Prima volta assoluta invece per Gabriele Minì, classe 2005 e originario di Marineo piccolo comune della provincia di Palermo. Dopo essersi fatto le ossa nei kart, nel 2020 arriva il primo assaggio con le monoposto con il giovane pilota italiano che domina l’Italian F4 Championship con 12 podi e 4 vittorie sulle 21 gare disputate consentendogli di diventare il più giovane di sempre a vincere la categoria a 15 anni. Nel 2023 il grande salto nella Formula 3 con il team Hitech Grand Prix e alla prima gara arriva subito la pole position e la vittoria nella Feature Race. Dal 2025 invece è impegnato nella Formula 2 e ora a Città del Messico arriva il primo vero assaggio del mondo dei grandi con il debutto sulla Alpine. Non solo Antonelli, l’Italia vuole prendersi la F1.