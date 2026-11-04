Kimi Antonelli si prepara a entrare nell’olimpo dei “Paperoni” dello sport ma il suo ingaggio lo colloca tra i meno pagati della F1. Il pilota Mercedes però si prepara a eguagliare anche Sinner

I festeggiamenti non sono ancora finiti, anzi per certi versi non sono ancora neanche cominciati. Kimi Antonelli si godrà questo finale di stagione già con il titolo di campione del Mondo in tasca e con la voglia di andare a caccia di altre imprese. E forse anche con l’ambizione di trasformare queste vittoria in qualcosa di importante anche sotto l’aspetto economico.

Antonelli solo 17esimo ma ora cambia tutto

Kimi Antonelli è sul tetto del mondo, si è preso la Formula 1 e non ha intenzione di rallentare. Ma dal punto di vista dei guadagni in questo momento, l’italiano è uno dei meno pagati di tutto il circus. La Formula 1 non rivela gli ingaggi di tutti i piloti, tantomeno fanno le squadre ma le cifre sono abbastanza risapute grazie al lavoro dei siti specializzati. In testa alla classifica ci sarebbe con uno stipendio base da 70 milioni di dollari Max Verstappen, dietro i due Ferrari Hamilton e Leclerc (60 e 34), poi c’è proprio il gran deluso del 2026, George Russell che a inizio stagione veniva indicato come il favorito al titolo con i suoi 34 milioni di euro a stagione. Per arrivare a Kimi Antonelli bisogna arrivare giù fino alla posizione numero 17 con uno stipendio base da 3,4 milioni ma con un bonus (ed è impossibile che non arrivi) che lo può portare fino a 15,4.

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Le cose per il pilota italiano però cambieranno prestissimo e non solo nei rapporti con la Mercedes. Antonelli è diventato uno degli sportivi più seguiti al mondo e le aziende faranno a gara per associare il proprio brand al suo volto. Secondo lo studio di una società di consulenza sportiva, la StageUP, il suo valore economico si avvicinerà ai 70 milioni entro il 2030 ma potrebbe schizzare addirittura in tripla cifra se l’anno prossimo riuscirà a fare il bis.

C’è un trofeo da pagare

La festa per Kimi Antonelli è soltanto cominciata. Il pilota italiano riceverà il trofeo da campione del mondo soltanto nella cerimonia del prossimo dicembre della FIA nella quale vengono celebrati i campioni di tutte le discipline motoristiche. L’azzurro riceverà un trofeo che reca i nomi di tutti i vintiaoi del passato ma per avere la replica ufficiale c’è da pagare: 35mila euro. La FIA non regala niente.

La “paghetta” di Kimi

La carriera di Kimi Antonelli è cominciata prestissimo soprattutto se si parla di un mondo in cui l’età media è sempre stata molto alta. Solo da pochi anni la Formula 1 ha aperto di più ai giovani e ai giovanissimi, un mondo anche difficile da gestire soprattutto per quanto riguarda l’aspetto economico. E nell’approccio di Kimi è stata fondamentale anche la guida della sua famiglia. Nei giorni scorsi mamma Veronica aveva parlato della “paghetta” che spettava al buon Kimi, ora e papà Marco che prova a chiarire: “Da rookie non guadagna decine di milioni di euro. In tanti hanno ironizzato sulla paghetta ma nessuno tocca i soldi di nostro figlio e pago sempre per lui anche se è un pilota di F1, sarebbe inconcepibile il contrario. La “paghetta” è un modo per insegnargli a risparmiare, ad avere una gestione giudiziosa dei soldi. Non vogliamo che arrivi a fine carriera senza avere niente”.