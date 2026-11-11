Antonelli mette alle strette la Mercedes: il bonus da 15 milioni non basta. La previsione di Barrichello: “Andrà alla Ferrari”

Il pilota italiano avrà diritto al maxi-bonus presente nel contratto ma il confronto con il compagno di squadra Russell invita la Mercedes alle riflessioni. E Barrichello lo porta in Ferrari

Kimi Antonelli ha lasciato Interlagos e il Brasile con un doppio titolo Mondiale: quello piloti conquistato una settimana prima in Messico e poi quello costruttori con la Mercedes. L’arrivo in Italia con tanto di annuncio sulle “tagliatelle” lo ha riportato al sorriso dopo un fine settimana in cui si sarebbe aspettato qualcosa di più. Ma la stagione non è ancora finita e lui vuole ancora togliersi delle soddisfazioni. Intanto torna d’attualità il tema relativo al suo contratto e alle differenze con il compagno di squadra George Russell. Così come quello relativo a un suo approdo futuro alla Ferrari.

Antonelli, l’ingaggio da rivedere con la Mercedes

Solo 3,4 milioni di euro a stagione, cifre importanti ma che per il mondo ricchissimo della Formula 1 suonano stonate soprattutto se si parla di Kimi Antonelli. Il pilota italiano ha appena conquistato il titolo Mondiale, è uno degli sportivi più amati in tutto il mondo ma il suo ingaggio non riflette quanto ha saputo dimostrare in pista e fuori. Con la stagione che volge al termine, anche la Mercedes dovrà mettere in agenda il rinnovo del suo pilota di riferimento. Secondo quanto scrive Autosprint, Kimi avrà diritto al maxibonus da 15 milioni di euro presente nel suo contratto, il massimo previsto. Ma la cifra dopo il suo 2026 è ancora troppo bassa rispetto al lavoro e i prossimi mesi saranno quelli dedicati ad aprire un nuovo tavolo di trattative in vista dei prossimi Mondiali.

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Il confronto con Russell

A uscire malissimo da questa stagione potrebbe essere proprio George Russell. All’inizio del campionato, gli addetti ai lavori avevano indicato nella Mercedes la squadra da battere e come pilota di punta, al britannico sono andati tutti i favori del pronostico. Ma Russell non ha perso solo il confronto in casa con Kimi Antonelli, è sembrato in difficoltà anche nella sfida con gli altri, dando la sensazione di non riuscire mai davvero a capire il potenziale della sua monoposto. Lo scorso anno, Russell era stato capace di strappare un rinnovo di contratto ricchissimo a Toto Wolff salendo a una cifra da 34 milioni di euro a stagione, dieci volte di più rispetto all’ingaggio di Antonelli. Un paragone che ora stride in maniera evidente in casa Mercedes.

Barrichello sicuro: “Kimi andrà in Ferrari”

Tra i “miracoli” di Kimi Antonelli non ci sono solo le vittorie e il titolo Mondiale. Il pilota italiano è riuscito in un’impresa che per certi versi sembra ancora più grande, è riuscito a conquistare il cuore dei tifosi della Ferrari, che per un po’ di gare hanno messo da parte la delusione per una stagione ancora una volta difficile per schierarsi tutti dalla parte di Kimi. E ora il sogno di tutti è quello di vederlo proprio correre a bordo di una delle monoposto della scuderia di Maranello. E un grande ex come Rubens Barrichello si lancia in una previsione: “La Mercedes ha fatto bene a investire su di lui – ha detto alla Gazzetta dello Sport – oggi è facile elogiarlo ma sceglierlo quando era ancora un ragazzino e portarlo direttamente in F1 con un top team non era una decisione scontata. Futuro in Ferrari? Penso proprio di sì, è il sogno di ogni pilota a un certo punto della carriera. Non è una cosa che riguarda solo i successi ma la storia. E Kimi da italiano penso sia ancora più affascinato. Pensate cosa potrebbe succedere”.