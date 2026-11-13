Antonelli, la Mercedes cambia le gerarchie: Kimi sacrificato per Russell. L’avvertimento di Montoya e il messaggio di Alcaraz

Nelle ultime gare del Mondiale, il pilota italiano potrebbe “lavorare” per il compagno di squadra e aiutarlo a conquistare il secondo posto nel mondiale. Da Torino i complimenti del rivale di Sinner

Un finale di stagione tutto da scoprire per Kimi Antonelli e la possibilità che al nuovo campione del mondo della Formula 1 venga chiesto anche di fare un sacrificio per il bene della squadra. Toto Wolff lo ha lasciato intendere già in Brasile e ora sono in tanti a essere sicuri che il pilota italiano si metterà al servizio del compagno di squadra George Russell nelle gare che restano fino alla fine del Mondiale. Intanto arriva un avvertimento dall’ex pilota Juan Pablo Montoya che spiega cosa ha favorito Kimi in questo 2026.

La Mercedes cambia le strategie: Kimi sacrificato per Russell

Un’intervista di Toto Wolff rilasciata qualche giorno fa sembra diventare un indizio per il futuro. La vittoria del Mondiale piloti da parte di Kimi Antonelli, così come quella costruttori della Mercedes, non ha chiuso il campionato. Restano ancora gare da disputare e in Formula 1 non esistono vittorie che “contano di meno”. Il pilota italiano ha rivelato la sua voglia di provare a continuare a vincere puntando al fatto che questo finale di stagione possa servire anche per il 2027. Ma la scuderia potrebbe avere un’idea diversa. In Brasile, Wolff ha fatto capire che ora la priorità è il secondo posto in classifica di George Russell. Il pilota inglese è terzo con un distacco di 17 punti da Verstappen e un vantaggio di 18 su Hamilton.

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In casa Mercedes vogliono provare a risollevare il morale del pilota inglese che all’inizio della stagione veniva indicato come il grande favorito per la vittoria finale, e invece ha trovato “in casa” il suo peggior rivale. Russell ha finito la stagione da gran deluso, in Messico è letteralmente scappato via dal circuito. E ora la scuderia vuole provare a lavorare per il suo secondo posto e per farlo è disposta anche a sacrificare le ambizioni personale di Kimi Antonelli.

L’avvertimento di Montoya

Cosa è successo nelle gerarchie della Mercedes? A provare a far chiarezza ci pensa l’ex pilota Juan Pablo Montoya che a ThunderPick rivela una differenza importante tra Antonelli e Russell: “Credo che in termini di velocità pura siano equivalenti. Ma se si guardano le mani di Kimi mentre guida ti accorgi che ha un controllo maggiore, non è statico, non gira il volante e poi lo tiene fermo. E’ sempre presente e apporta delle micro-correzioni. A Russell invece piacciono vetture più stabili e con una monoposto con quelle caratteristiche potrebbe anche essere il più veloce di tutti. Le vetture in questo momento sono più imprevedibili, Kimi si trova a suo agio con i movimenti dell’auto e questo fa una grande differenza”. Ora resta da capire che tipo di monoposto sarà la Mercedes che affronterà la prossima stagione.

Il messaggio di Alcaraz

Sinner qualche giorno fa si è lanciato in tanti complimenti per Kimi Antonelli e per la vittoria del Mondiale. Da Torino a fargli eco è il suo grande rivale Carlos Alcaraz che a margine della conferenza stampa che si è tenuta alla vigilia delle ATP Finals ha voluto rivolgere un pensiero anche al pilota italiano così come alla leggenda della MotoGP, Marc Marquez: “Quello che ha fatto Kimi Antonelli è stato incredibile ma è stato grande anche Marc Marquez in MotoGp”.