Il titolo mondiale non spegne la rivalità in casa Mercedes. Dopo le qualifiche di Las Vegas, Villeneuve attacca Kimi per la gestione della scia nei confronti del compagno.

Kimi Antonelli finisce nel mirino di Jacques Villeneuve dopo le qualifiche del GP di Las Vegas. Il campione del mondo 1997 accusa il pilota Mercedes di non aver aiutato George Russell, nonostante la penalità che lo avrebbe fatto arretrare in griglia. Una scelta che riapre il dibattito sugli equilibri interni alla scuderia di Brackley e rende inevitabili alcuni paragoni con le dinamiche passate tra Rosberg e Hamilton.

Antonelli e il mancato aiuto a Russell

La pole position conquistata da Kimi Antonelli a Las Vegas ha lasciato dietro di sé una polemica inattesa. Il pilota italiano ha firmato il miglior tempo in Q3, ma la sua prestazione è arrivata al termine di una sessione complicata, nella quale Mercedes non è riuscita a organizzare il gioco delle scie a vantaggio di entrambi i suoi piloti.

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George Russell, che aveva chiesto via radio una posizione migliore in pista e la possibilità di sfruttare la scia del compagno, non ha ricevuto l’aiuto sperato. Antonelli, già campione del mondo e consapevole della propria penalità di cinque posizioni per la sostituzione di componenti della power unit, ha gestito autonomamente il proprio ultimo tentativo.

Il risultato? Kimi partirà sesto, mentre Russell scatterà dalla seconda posizione. Una dinamica che ha attirato l’attenzione di Jacques Villeneuve, intervenuto su Sky Sports F1 con parole molto dure.

Villeneuve attacca Kimi

L’ex campione del mondo canadese non ha condiviso la gestione della situazione da parte della Mercedes e ha puntato il dito soprattutto contro Antonelli. “Kimi ha fatto di tutto per assicurarsi di non essere davanti a Russell, per non aiutare il suo compagno”, ha osservato Villeneuve. Poi il giudizio più pesante: “È stato un po’ meschino”.

Secondo il canadese, i neo campione del mondo avrebbe pensato soltanto al proprio risultato, nonostante la penalità lo avrebbe comunque costretto a perdere cinque posizioni sulla griglia. Villeneuve ha criticato anche la squadra, sostenendo che Mercedes non abbia fatto abbastanza per favorire Russell nella lotta alla pole.

Toto Wolff: “George sfortunato”

Una lettura che non coincide con quella di Toto Wolff: il team principale esclude che Russell sia stato penalizzato da una scelta strategica deliberata. Ha sostenuto, invece, che il britannico avesse tutte le condizioni per giocarsi la pole: “George, secondo me, aveva la posizione perfetta. Era a quattro secondi dalla macchina davanti, è stato sfortunato”.

Per Wolff, il problema sarebbe da cercare piuttosto nel rendimento del pilota nelle curve 7, 8 e 9, dove potrebbe aver perso il tempo decisivo: “Dobbiamo capire se si è trattato di un errore o se è successo qualcos’altro”. L’austriaco ha inoltre ammesso di essere rimasto sorpreso dalla forza della scia a Las Vegas, tanto da non riuscire a spiegarsi completamente il tempo di Antonelli.

Una versione che contrasta con quella di Villeneuve, ma che lascia aperta la questione più delicata: perché Mercedes non ha organizzato diversamente l’ultimo tentativo, considerando che Kimi avrebbe comunque scontato cinque posizioni di penalità?

Russell non polemizza, ma il messaggio è chiaro

George Russell ha scelto di non alimentare pubblicamente la discussione, almeno per il momento. Dopo le qualifiche ha riconosciuto il valore del giro del compagno, ma quando gli è stato chiesto se si aspettasse maggiore collaborazione ha risposto: “Ne parleremo a porte chiuse”.

Una frase diplomatica, che però lascia intuire come l’episodio non sia destinato a essere archiviato senza un confronto interno. Russell aveva il passo per giocarsi la pole e si è ritrovato senza quella collaborazione che, considerando la penalità di Antonelli, avrebbe potuto rappresentare un vantaggio strategico per la Mercedes.

Il britannico partirà comunque in prima fila accanto a Max Verstappen, mentre il giovane italiano dovrà rimontare dalla sesta casella. Ma il risultato della qualifica non cancella la questione: in una squadra che ha già conquistato il titolo piloti, chi deve essere aiutato quando resta ancora qualcosa da conquistare?

Kimi si difende: “Ho deciso da solo”

Kimi Antonelli ha respinto implicitamente l’interpretazione di Villeneuve, spiegando che la scelta di rallentare non era stata pensata per sottrarsi a un eventuale aiuto a Russell. Il pilota italiano ha raccontato di essersi trovato in una situazione molto complicata, con tre vetture affiancate e il rischio concreto di non riuscire nemmeno a iniziare l’ultimo tentativo prima della fine della sessione.

“A un certo punto ho pensato: ‘Sai che c’è, mi stacco'”, ha spiegato, ammettendo che la decisione è stata presa soprattutto per gestire il traffico. Antonelli ha riconosciuto di aver beneficiato della scia, ma ha sottolineato anche le difficoltà incontrate nel seguirla: “Ero così vicino che affrontare le curve era complicato, per via dell’aria sporca”.

Sulla gestione della situazione ha aggiunto: “Probabilmente avrei fatto diversamente, col senno di poi”. Il campione del mondo ha comunque confermato che la questione verrà affrontata con il compagno di squadra: “Come ha detto George, ne parleremo”.

Il precedente di Rosberg e Hamilton

La storia della Mercedes insegna che il rapporto tra due piloti competitivi può trasformarsi rapidamente in un problema di gestione. Il precedente più ingombrante è quello di Nico Rosberg e Lewis Hamilton: due compagni di squadra, amici ai tempi dei kart, diventati rivali nel momento in cui si sono ritrovati a contendersi il Mondiale.

Tra contatti, tensioni via radio e accuse reciproche, il loro duello ha messo più volte in difficoltà Toto Wolff e il management della scuderia. Il paragone con Antonelli e Russell è ancora prematuro, ma c’è un elemento che richiama quella stagione: quando entrambi hanno qualcosa da dimostrare, la collaborazione può diventare una questione di convenienza. E dopo il titolo conquistato da Kimi, Russell potrebbe non essere più disposto ad accettare il ruolo di seconda guida.