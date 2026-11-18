L'ex allenatore del Napoli torna a parlare del suo legame con la Vecchia Signora e svela di essere pronto a tornare nella Torino bianconera

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

I destini di Antonio Conte a della Juventus sono destinati a incrociarsi ancora. Dopo tredici stagioni con gli scarpini ai piedi e tre seduto sulla panchina bianconera, il tecnico sembra pronto a riabbracciare la Vecchia Signora. Ancora senza squadra dopo l’addio al Napoli, l’ex ct della nazionale azzurra è tornato a parlare apertamente di Juventus, lasciando letteralmente spalancato un portone.

Messaggio alla Juventus

Conte manda un messaggio forte e chiaro alla Juventus e tiene viva la propria candidatura per la panchina bianconera. Dichiarazioni importanti, che fanno inevitabilmente crollare le quotazioni di un suo ritorno a Torino per il post Spalletti. Sedotto, ma non convito, dal progetto United, Antonio resta libero e, evidentemente, con in mente la voglia di tornare a respirare l’aria dell’Allianz Stadium. Questione di mesi? Di anni? Difficile dirlo, ma visto l’avvio non certo da incorniciare di Spalletti, sembra molto probabile che possa accadere anche prima del previsto.

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Conte vicino al ritorno prima di Inter e Napoli

Così, quel “cerchio che prima o poi si dovrà chiudere” non può far altro che avvicinare le parti e accelerare un processo ancora non scritto, ma fin da ora altamente probabile. Anche perché, nella sua lunga intervista a Cronache di Spogliatoio, l’ex ct rivela di essere stato almeno altre due volte vicinissimo al ritorno “a casa”. Era successo nel 2019 quanto Agnelli poi optò per Maurizio Sarri “e andai all’Inter”. Poi, in tempi più recenti, quando Giuntoli decise di premiare Thiago Motta dopo l’ottima esperienza a Bologna “e andai al Napoli”.

Il primo no alla Juve

Conte è tornato poi a parlare anche del primo no alla Juve: “Era il 2009 e, dopo Bari, parlai con Secco. C’era Ranieri in panchina e chiesi rassicurazioni per avere degli esterni. Volevo giocare 4-2-4, ma presero Diego, che preferiva il 4-3-1-2. Io, però, non scendo a compromessi e dissi alla società che se un giocatore deve decidere come si deve giocare non sarei stato l’allenatore giusto per loro”. E così fu.

Cerchio da chiudere

“Tornare ora? I tifosi mi chiedono sempre quando torno e rispondo sempre che lo farò quando ci sarà l’opportunità. Non è semplice, perché devono incrociarsi due situazioni: devo essere senza squadra e la Juve deve cercare un allenatore. Non so se sarà tra uno, dieci o quindici anni, ma so di aver lasciato qualcosa alla Juve. Non sarà semplice, lo so, ma quel cerchio prima o poi si dovrà chiudere”. Più chiaro di così…