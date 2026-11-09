Fine settimana ricco di scontri interessanti in Turchia, con diversi incroci tra stelle del volley italiano in campo e in panchina. Dopo otto giornate ci sono solo due squadre che hanno sempre vinto nella Sultanlar Ligi, il Vakif di Giovanni Guidetti che è a quota otto su otto (anche se ha lasciato per strada un punticino) e il Fenerbahce di Stefano Lavarini che è a sette su sette, visto che un incontro è stato rinviato per il nubifragio abbattutosi qualche settimana fa su Istanbul. Risale l’Eczacibasi di Giulio Bregoli e Kate Antropova, scala posizioni anche il Galatasaray di Myriam Sylla, mentre perde terreno il sorprendente Turk Hava Yollari di Davide Mazzanti, frenato da due sconfitte di fila.
- Antropova non si ferma più, è ancora top scorer
- Orro travolge Mazzanti, Sylla vince ma non convince
- Volley Turchia, risultati e classifica
Antropova non si ferma più, è ancora top scorer
Una macchina da punti, un mostro del parquet: non ci sono più parole e aggettivi a proposito di Kate Antropova. Fenomale la performance dell’opposta ex Scandicci anche nel match stravinto dalla sua squadra sul Gotzepe. Tre a zero il finale, con parziali piuttosto rassicuranti: 25-20, 25-18 e 25-18. Per la fuoriclasse della Nazionale italiana 19 punti e la palma – l’ennesima – di top scorer e di MVP del match. Sembrano ormai lontani anni luce le primissime, comprensibili difficoltà, attraversate da Kate all’inizio della sua avventura in Turchia. Ora si è ripresa e non si sta fermando più, sfornando prestazioni top a ripetizione.
Orro travolge Mazzanti, Sylla vince ma non convince
Dopo aver ceduto al Vakif, il piccolo THY di Mazzanti s’è arreso all’altra corazzata del campionato, il Fenerbahce. Sconfitta in tre set davanti ai propri tifosi per l’ex CT, che ha rilanciato in sestetto Alice Degradi (7 punti per lei) cedendo però in tre set. A “maltrattare” l’ex allenatore azzurro una scatenata Alessia Orro, autrice di 5 punti (tra cui tre ace) e di una regia illuminata, che ha mandato in doppia cifra Fedorotseva (17), Vargas e Ana Cristina (15 a testa). Vince ma non convince Myriam Sylla nel 3-1 del Galatasaray nel super derby col Besiktas: appena 4 punti per lei. Niente da fare invece per Anna Nicoletti: i suoi 15 punti non sono bastati allo Zeren per evitare il tonfo casalingo col Kuzeyboru.
Volley Turchia, risultati e classifica
Questo nel dettaglio i risultati degli incontri dell’ottava giornata del massimo campionato turco, con la classifica e il prossimo turno.
Sultanlar Ligi – Ottava giornata (8 novembre)
- Galatasaray-Besiktas 3-1
- Eczacibasi-Goztepe Izmir 3-0
- Afyon-Manisa 3-2
- Aras Kargo-Ilbank 3-0
- Zeren Ankara-Kuzeyboru 0-3
- Belediyespor-Vakif 0-3
- Turk Hava Yollari-Fenerbahce 0-3
Classifica
- Vakif 23 punti
- Fenerbahce* 20 punti
- Eczacibasi 18 punti
- Aras Kargo, Turk Hava Yollari, Galatasaray 14 punti
- Kuzeyboru 13 punti
- Goztepe Izmir* 11 punti
- Belediyespor 9 punti
- Besiktas, Zeren Ankara 7 punti
- Ilbank 6 punti
- Manisa 5 punti
- Afyon 4 punti
*1 partita in meno
Prossimo turno – Nona giornata (15 novembre)
- Fenerbahce-Belediyespor
- Vakif-Aras Kargo
- Zeren Ankara-Eczacibasi
- Manisa-Turk Hava Yollari
- Goztepe Izmir-Galatasaray
- Kuzeyboru-Ilbank
- Besiktas-Ilbank