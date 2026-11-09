Kate ne firma 19 col suo Eczacibasi contro il Goztepe, Alessia show nella vittoria del Fenerbahce sul Turk Hava Yollari: Degradi torna titolare e mette a segno 7 punti.

Fine settimana ricco di scontri interessanti in Turchia, con diversi incroci tra stelle del volley italiano in campo e in panchina. Dopo otto giornate ci sono solo due squadre che hanno sempre vinto nella Sultanlar Ligi, il Vakif di Giovanni Guidetti che è a quota otto su otto (anche se ha lasciato per strada un punticino) e il Fenerbahce di Stefano Lavarini che è a sette su sette, visto che un incontro è stato rinviato per il nubifragio abbattutosi qualche settimana fa su Istanbul. Risale l’Eczacibasi di Giulio Bregoli e Kate Antropova, scala posizioni anche il Galatasaray di Myriam Sylla, mentre perde terreno il sorprendente Turk Hava Yollari di Davide Mazzanti, frenato da due sconfitte di fila.

Antropova non si ferma più, è ancora top scorer

Una macchina da punti, un mostro del parquet: non ci sono più parole e aggettivi a proposito di Kate Antropova. Fenomale la performance dell’opposta ex Scandicci anche nel match stravinto dalla sua squadra sul Gotzepe. Tre a zero il finale, con parziali piuttosto rassicuranti: 25-20, 25-18 e 25-18. Per la fuoriclasse della Nazionale italiana 19 punti e la palma – l’ennesima – di top scorer e di MVP del match. Sembrano ormai lontani anni luce le primissime, comprensibili difficoltà, attraversate da Kate all’inizio della sua avventura in Turchia. Ora si è ripresa e non si sta fermando più, sfornando prestazioni top a ripetizione.

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Orro travolge Mazzanti, Sylla vince ma non convince

Dopo aver ceduto al Vakif, il piccolo THY di Mazzanti s’è arreso all’altra corazzata del campionato, il Fenerbahce. Sconfitta in tre set davanti ai propri tifosi per l’ex CT, che ha rilanciato in sestetto Alice Degradi (7 punti per lei) cedendo però in tre set. A “maltrattare” l’ex allenatore azzurro una scatenata Alessia Orro, autrice di 5 punti (tra cui tre ace) e di una regia illuminata, che ha mandato in doppia cifra Fedorotseva (17), Vargas e Ana Cristina (15 a testa). Vince ma non convince Myriam Sylla nel 3-1 del Galatasaray nel super derby col Besiktas: appena 4 punti per lei. Niente da fare invece per Anna Nicoletti: i suoi 15 punti non sono bastati allo Zeren per evitare il tonfo casalingo col Kuzeyboru.

Volley Turchia, risultati e classifica

Questo nel dettaglio i risultati degli incontri dell’ottava giornata del massimo campionato turco, con la classifica e il prossimo turno.

Sultanlar Ligi – Ottava giornata (8 novembre)

Galatasaray-Besiktas 3-1

Eczacibasi-Goztepe Izmir 3-0

Afyon-Manisa 3-2

Aras Kargo-Ilbank 3-0

Zeren Ankara-Kuzeyboru 0-3

Belediyespor-Vakif 0-3

Turk Hava Yollari-Fenerbahce 0-3

Classifica

Vakif 23 punti

Fenerbahce* 20 punti

Eczacibasi 18 punti

Aras Kargo, Turk Hava Yollari, Galatasaray 14 punti

Kuzeyboru 13 punti

Goztepe Izmir* 11 punti

Belediyespor 9 punti

Besiktas, Zeren Ankara 7 punti

Ilbank 6 punti

Manisa 5 punti

Afyon 4 punti

*1 partita in meno

Prossimo turno – Nona giornata (15 novembre)

Fenerbahce-Belediyespor

Vakif-Aras Kargo

Zeren Ankara-Eczacibasi

Manisa-Turk Hava Yollari

Goztepe Izmir-Galatasaray

Kuzeyboru-Ilbank

Besiktas-Ilbank

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