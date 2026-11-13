Dopo una settimana segnata più dai rumors e dalle indiscrezioni di mercato che dal volley giocato, la parola torna al campo. Domenica si gioca la nona giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato di volley femmnile della Turchia, caratterizzato da una presenza sempre più massiccia di stelle italiane, siano esse giocatrici o tecnici. Riflettori puntati soprattutto su un “derby” che promette scintille tra due formidabili opposte, Anna Nicoletti dello Zeren e Kate Antropova dell’Eczacibasi. Impegno casalingo per il Fenerbahce di Alessia Orro, mentre giocano in trasferta il Galatasaray di Myriam Sylla e il Turk Hava Yollari di Davide Mazzanti e Alice Degradi.
- Sfida tra "mostri", Nicoletti contro Antropova
- Sorpresa Vargas, salta il trasferimento al Vakif
- Volley Turchia, risultati e classifica
Sfida tra “mostri”, Nicoletti contro Antropova
Stanno mettendo a segno punti a raffica, Nicoletti in un paio di circostanze ha superato anche i 30 a partita, mentre Antropova conquista ormai stabilmente la palma di miglior marcatrice in tutti gli incontri che gioca: è la supersfida tra le formidabili opposte italiane a caratterizzare il match tra Zeren Ankara ed Eczacibasi. Il sestetto di casa è messo maluccio in classifica, nonostante le prodezze della cannoniera cresciuta nel Club Italia, che nei giorni scorsi è stata al centro di voci relative a un possibile passaggio immediato al Fenerbahce. L’Eczacibasi, guidato dall’italiano Bregoli, è terzo e insegue i due squadroni al vertice: Vakif e Fener.
Sorpresa Vargas, salta il trasferimento al Vakif
Sembrava fatta per il suo clamoroso passaggio a fine stagione proprio dal Fenerbahce al Vakif, invece Melissa Vargas ha prolungato di altre tre anni il suo contratto col club giallonero. Un accordo che pone fine alle voci e che “tranquillizza” anche Alessia Orro. Per il Fenerbahce impegno casalingo col Belediyespor mentre per il Vakif di Giovanni Guidetti, altra squadra ad aver sempre vinto, c’è il match contro l’Aras Kargo. Giocano in trasferta Myriam Sylla col Galatasaray (a Izmir col Goztepe) e Davide Mazzanti col suo Turk Hava Yollari (sul campo del Manisa): dopo due sconfitte di fila, l’ex CT vuol tornare a riassaporare il gusto della vittoria.
Volley Turchia, risultati e classifica
Questo nel dettaglio il programma degli incontri della nona giornata del massimo campionato turco, con la classifica e il prossimo turno.
Sultanlar Ligi – Nona giornata (15 novembre)
- Fenerbahce-Belediyespor
- Vakif-Aras Kargo
- Zeren Ankara-Eczacibasi
- Manisa-Turk Hava Yollari
- Goztepe Izmir-Galatasaray
- Kuzeyboru-Ilbank
- Besiktas-Afyon
Classifica
- Vakif 23 punti
- Fenerbahce* 20 punti
- Eczacibasi 18 punti
- Aras Kargo, Turk Hava Yollari, Galatasaray 14 punti
- Kuzeyboru 13 punti
- Goztepe Izmir* 11 punti
- Belediyespor 9 punti
- Besiktas, Zeren Ankara 7 punti
- Ilbank 6 punti
- Manisa 5 punti
- Afyon 4 punti
*1 partita in meno
Prossimo turno – Decima giornata (21-22 novembre)
- Eczacibasi-Kuzeyboru (21 novembre)
- Aras Kargo-Fenerbahce (21 novembre)
- Galatasaray-Zeren Ankara (22 novembre)
- Afyon-Goztepe Izmir (22 novembre)
- Ilbank-Vakif (22 novembre)
- Belediyespor-Manisa (22 novembre)
- Turk Hava Yollari-Besiktas (22 novembre)