Arbitri, la rivoluzione Orsato non funziona in Champions: Mariani e Chiffi nel mirino, l’accusa di Arda Turan ai fischietti italiani

Il momento tutto sommato felice dei nostri direttori di gara in serie A non si rispecchia sul rendimento nella massima competizione europea

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

In serie A è calata la pace sugli arbitri, gli errori nelle prime 10 giornate sono stati ridotti all’osso grazie alla “rivoluzione Orsato” e all’utilizzo sempre più ridotto del Var. In Champions League, però, i nostri direttori di gara sono finiti nel mirino delle polemiche: nell’ultimo turno gli insulti a Maurizio Mariani e la grave accusa di Arda Turan a Daniele Chiffi e a tutti gli arbitri italiani.

Arbitri, la rivoluzione Orsato in serie A

La rivoluzione portata dal designatore Daniele Orsato in serie A ha permesso finora agli arbitri italiani di mandare in soffitta le polemiche e instaurare un clima di relativa serenità sul campionato: gli errori dei direttori di gara ci sono stati e ci saranno sempre, ma la tendenza a fischiare meno e usare meno il Var ha ridotto la discrezionalità di fischietti e con esse le critiche degli addetti ai lavori, aumentando i minuti di gioco effettivo e lo spettacolo. Questo stesso effetto, però, non si è manifestato in Europa, quando gli arbitri italiani sono andati a dirigere le gare delle coppe europee.

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Champions, critiche e insulti a Mariani

Questo racconta, almeno, l’ultimo turno di Champions League, che ha visto proprio due fischietti italiani tra i più criticati. Il primo è Maurizio Mariani, arbitro di AEK Atene-Real Madrid, partita vinta in rimonta nei minuti di recupero dalla squadra di José Mourinho. Una gara giocata ad alta intensità che ha visto il direttore di gara negare almeno un rigore a testa nel primo tempo e poi finire nella bufera nel finale di partita: dopo il gol del definitivo 3-2 di Valverde, le accese proteste di Koita hanno portato Mariani prima a mostrare il cartellino rosso e poi a ricevere una lunga sequela di insulti da parte del giocatore della squadra ateniese.

Chiffi e le accuse di Arda Turan agli arbitri italiani

Peggio ancora è andata a Daniele Chiffi, addetto al Var della partita tra Shakthar e Sporting, vinta di misura dai portoghesi grazie a una rete dell’azzurro Issa Doumbia. Dopo il gol del centrocampista ex Venezia, però, la formazione ucraina ha lungamente protestato per un contatto dubbio in area lusitana tra il brasiliano dello Shakthar Tobias e il portoghese Quaresma, non rilevato dall’arbitro slovacco Ivan Kuzilak.

Nel post partita il turco Arda Turan, tecnico dello Shakhtar, se l’è però presa con Chiffi, addetto al Var coadiuvato dall’altro italiano Marco Di Bello. “Sappiamo tutti che c’era un calcio di rigore, lo sanno anche loro”, ha detto Turan in attacco che si è rapidamente trasformato in un attacco a tutta la classe arbitrale del nostro paese. “Gli arbitri italiani a mio parere pensano di sapere tutto – ha dichiarato l’allenatore dello Shakhtar – Mi fa male in qualsiasi modo la si guardi. Penso che dovrebbero vergognarsi”.