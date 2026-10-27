Grosso spavento poco prima del match di Serie B allo stadio Vigorito, cominciato in ritardo: il calciatore calabrese ha perso i sensi dopo una caduta, immediati i soccorsi.

Attimi di paura e di sconcerto poco prima dell’inizio di Benevento-Catanzaro, sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie B. Gabriel Arditi, attaccante della formazione calabrese, ha accusato un malore ed è stato soccorso dallo staff medico presente allo stadio Vigorito. Per lui si è poi reso necessario il trasporto in ospedale. Il match è cominciato con 14 minuti di ritardo rispetto all’orario d’inizio fissato da calendario, le 19. È bene chiarire subito, in ogni caso, come le condizioni di Arditi, fortunatamente, non destino particolari preoccupazioni. Solo un grosso spavento, per lui e per chi gli stava accanto.

Benevento-Catanzaro, cos’è successo ad Arditi

Mancavano pochi minuti al via della partita, la prima del Catanzaro dopo il cambio di guida tecnica in panchina: Michele Mignani al posto di Giorgio Gorgone, esonerato dopo il clamoroso 1-6 casalingo rimediato lo scorso fine settimana per mano dell’Ascoli. Secondo le prime ricostruzioni, Arditi – originario di Reggio Calabria, giovane e interessante punta centrale classe 2006 – sarebbe scivolato cadendo a terra, sbattendo la testa e lamentando poco dopo un forte dolore alle spalla. Una volta entrato in campo, ha perso i sensi proprio in prossimità della panchina del Catanzaro. Immediata la richiesta di soccorsi da parte dei compagni, che hanno compreso subito la gravità della situazione.

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I soccorsi all’attaccante e il trasporto in ospedale

Lo staff medico e i sanitari dello stadio sono intervenuti immediatamente per prestare le prime cure al calciatore rimasto a terra sul prato del Vigorito. Arditi ha ripreso i sensi nel giro di qualche secondo e questo dettaglio ha fatto subito rincuorare i calciatori delle due squadre, che si sono ovviamente preoccupati per le condizioni dell’attaccante vittima del malore. La situazione è tornata sotto controllo in un tempo relativamente breve, ma il calciatore calabrese è stato comunque trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Al momento di lasciare lo stadio, tutto il pubblico presente gli ha tributato un lungo applauso.

Malore Arditi, il match del Vigorito comincia in ritardo

Proprio le condizioni apparse subito buone di Arditi, che ha preso la via dell’uscita sulle proprie gambe, hanno riportato in breve la serenità sul rettangolo verde e non hanno inficiato l’inizio del match, che ha subito – come accennato in precedenza – solo un lieve ritardo rispetto al programma ufficiale. Un incontro molto delicato per il Catanzaro, ultimo in classifica nel campionato cadetto con appena quattro punti racimolati nelle prime otto giornate. Sogna in grande, invece, il Benevento di Antonio Floro Flores, che naviga nelle parti alte della graduatoria, in piena zona playoff.

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