Arezzo-Ascoli 1 novembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Arezzo-Ascoli, 10ª giornata di Serie B 2026-27: si gioca il 1 novembre alle 15. Classifica, arbitro, ultime partite, precedenti e statistiche.

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Arezzo–Ascoli mette di fronte voglia di riscatto e ambizioni di vertice: si gioca il 1 novembre 2026 alle 15 allo stadio Città di Arezzo, per la 10ª giornata di Serie B 2026-27. I toscani sono 14° con 10 punti: 3 vittorie, 1 pareggio, 5 sconfitte, 9 gol segnati e 19 subiti. I marchigiani occupano il 3° posto a quota 18: 5 successi, 3 pari, 1 ko, 16 reti fatte e 6 incassate. Per gli amaranto è una prova delicata contro un’avversaria lanciata, mentre i bianconeri cercano punti per restare in alto.

Le ultime partite giocate da Arezzo e Ascoli

Il rendimento recente racconta due momenti diversi. Nelle cinque gare considerate, l’Arezzo ha raccolto 4 punti, con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte: il successo contro la Sampdoria non è bastato a compensare le difficoltà, soprattutto difensive. L’Ascoli ha invece conquistato 11 punti, restando imbattuto grazie a tre vittorie e due pareggi. Spicca il 6-1 sul campo del Catanzaro, seguito dal 2-0 alla Sampdoria.

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Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Sequenza dei risultati sotto elencati Arezzo 1 1 3 4 Sconfitta, pareggio, vittoria, sconfitta, sconfitta Ascoli 3 2 0 11 Vittoria, pareggio, pareggio, vittoria, vittoria

Il dettaglio delle cinque partite dell’Arezzo:

Arezzo – Südtirol 1-4: sconfitta.

– 1-4: sconfitta. Arezzo – Cremonese 0-0: pareggio.

– 0-0: pareggio. Sampdoria – Arezzo 1-2: vittoria.

– 1-2: vittoria. Arezzo – Benevento 0-3: sconfitta.

– 0-3: sconfitta. Carrarese–Arezzo 2-1: sconfitta.

Il dettaglio delle cinque partite dell’Ascoli:

Ascoli – Avellino 3-1: vittoria.

– 3-1: vittoria. Südtirol – Ascoli 0-0: pareggio.

– 0-0: pareggio. Ascoli – Empoli 1-1: pareggio.

– 1-1: pareggio. Catanzaro – Ascoli 1-6: vittoria.

– 1-6: vittoria. Ascoli–Sampdoria 2-0: vittoria.

L’arbitro di Arezzo–Ascoli

A dirigere la sfida sarà Mattia Drigo. Nella Serie B 2026-27, le statistiche disponibili gli attribuiscono 4 incontri arbitrati, con 100 falli fischiati, 16 fuorigioco e un rigore concesso. Il bilancio disciplinare è di 11 ammonizioni e nessuna espulsione: una media di 2,75 cartellini gialli a partita. Gli assistenti saranno Calaianni e Santarossa, con J. L. Sacchi quarto ufficiale. Al VAR è designato Santoro, affiancato dall’AVAR Di Vuolo: entrambi opereranno dallo stadio Città di Arezzo.

Precedenti e curiosità su Arezzo–Ascoli

La classifica suggerisce un vantaggio degli ospiti, ma la storia di questo confronto invita alla prudenza: tra Arezzo e Ascoli il pareggio è stato quasi una regola in Serie B, con sette incroci su otto terminati senza vincitori. Un equilibrio ancora più netto in Toscana, dove tutte e quattro le sfide di cadetteria si sono chiuse in parità. Il presente, però, presenta segnali differenti: gli amaranto devono ancora trovare il primo successo interno, mentre i bianconeri arrivano dall’esplosivo 6-1 di Catanzaro, un primato esterno nella loro storia nel torneo. La sfida passa anche dalla distribuzione delle responsabilità offensive: i toscani hanno mandato a segno sette giocatori diversi nelle ultime sette reti, escluse le autoreti, mentre i marchigiani possono contare anche sulla capacità di Matteo Brunori di rifinire. L’attaccante ha servito un assist in entrambe le ultime due gare: allungare la serie significherebbe raggiungere un traguardo personale mai toccato in Serie B.

Il segno X domina i precedenti. Sette degli otto confronti tra Arezzo e Ascoli in Serie B sono finiti in parità: l’87,5%. Tra gli incroci disputati almeno cinque volte, soltanto Catanzaro – Potenza presenta una quota superiore, il 90% con nove pareggi su dieci. Alla stessa percentuale di questa sfida figurano Bologna – Campobasso e Ternana – Virtus Lanciano .

Sette degli otto confronti tra e in Serie B sono finiti in parità: l’87,5%. Tra gli incroci disputati almeno cinque volte, soltanto – presenta una quota superiore, il 90% con nove pareggi su dieci. Alla stessa percentuale di questa sfida figurano – e – . In Toscana nessuno ha mai spezzato l’equilibrio. Tutti e quattro i precedenti sul campo dell’ Arezzo sono terminati in pareggio. L’ Ascoli ha evitato sconfitte nelle prime cinque trasferte di Serie B contro una stessa avversaria soltanto con Catania e Reggina : una vittoria e quattro pari in entrambi i casi.

Tutti e quattro i precedenti sul campo dell’ sono terminati in pareggio. L’ ha evitato sconfitte nelle prime cinque trasferte di Serie B contro una stessa avversaria soltanto con e : una vittoria e quattro pari in entrambi i casi. Amaranto a caccia della prima gioia casalinga. Un pareggio e tre sconfitte nelle prime quattro gare interne: l’ Arezzo deve cambiare passo. Soltanto nel 1969-70 e nel 2006-07 era rimasto senza vittorie nelle prime cinque partite in casa di un campionato di Serie B. Inoltre, nei precedenti avvii non aveva mai superato due sconfitte nelle prime cinque gare interne.

Un pareggio e tre sconfitte nelle prime quattro gare interne: l’ deve cambiare passo. Soltanto nel 1969-70 e nel 2006-07 era rimasto senza vittorie nelle prime cinque partite in casa di un campionato di Serie B. Inoltre, nei precedenti avvii non aveva mai superato due sconfitte nelle prime cinque gare interne. Bianconeri sulle ali del record. Le sei reti segnate al Catanzaro rappresentano il massimo bottino dell’ Ascoli in una trasferta di Serie B. Un altro successo esterno varrebbe due vittorie consecutive lontano da casa, un evento che manca dagli 1-0 contro Parma e Modena tra febbraio e marzo 2023.

Le sei reti segnate al rappresentano il massimo bottino dell’ in una trasferta di Serie B. Un altro successo esterno varrebbe due vittorie consecutive lontano da casa, un evento che manca dagli 1-0 contro e tra febbraio e marzo 2023. Efficacia offensiva da alta classifica. Nella graduatoria della percentuale realizzativa riportata nelle pillole del match, soltanto il Palermo precede l’ Ascoli : un’indicazione della pericolosità dell’attacco marchigiano.

Nella graduatoria della percentuale realizzativa riportata nelle pillole del match, soltanto il precede l’ : un’indicazione della pericolosità dell’attacco marchigiano. Sette reti, sette firme. Escludendo le autoreti, gli ultimi sette gol dell’ Arezzo portano i nomi di Artur Ionita , Pietro Cianci , Camillo Tavernelli , Leonardo Mancuso , Alessandro Arena , Luca Chierico ed Emiliano Pattarello : una produzione offensiva distribuita tra più interpreti.

Escludendo le autoreti, gli ultimi sette gol dell’ portano i nomi di , , , , , ed : una produzione offensiva distribuita tra più interpreti. Brunori punta al tris di assist. Dopo un passaggio vincente in ciascuna delle ultime due partite, Matteo Brunori può servire assist in tre presenze consecutive per la prima volta in Serie B. Si era fermato a due anche nel febbraio 2024 con il Palermo.

Le statistiche stagionali di Arezzo e Ascoli

Il confronto dopo nove giornate premia l’Ascoli nella gestione del pallone e nella solidità: possesso medio del 61,5% contro il 45,5% dell’Arezzo, precisione nei passaggi dell’87,26% contro l’82,21% e appena 6 gol subiti contro 19. I marchigiani segnano 1,78 reti a partita e ne incassano 0,67; i toscani sono a un gol realizzato e 2,11 concessi per incontro. Anche i tiri nello specchio, 43 contro 26, e i corner, 63 contro 35, evidenziano la maggiore produzione offensiva bianconera. Per gli amaranto pesa soprattutto il rendimento interno: un solo punto e nessuna vittoria in quattro gare al Città di Arezzo.

Tra i singoli, Pietro Cianci guida i marcatori dell’Arezzo con 2 gol; a quota uno seguono Alessandro Arena, Luca Chierico, Artur Ionita, Leonardo Mancuso, Emiliano Pattarello e Camillo Tavernelli. Nell’Ascoli il miglior realizzatore è Andrea Silipo, autore di 4 reti, davanti a Gabriele Gori con 3; un gol ciascuno per Gennaro Acampora, Matteo Brunori, Giovanni Corradini, Simone D’Uffizi, Federico Gattoni, Tommaso Milanese e Nicholas Rizzo. Negli assist, gli amaranto hanno cinque giocatori appaiati a uno: Arena, Cianci, Shaka Mawuli, Samuele Righetti e Tavernelli. Per i bianconeri comandano Brunori e Gori, entrambi a 2. Mawuli è il più ammonito dei toscani con 3 gialli, mentre Julián Illanes ha ricevuto l’unico rosso. Nell’Ascoli, senza espulsioni registrate, i più ammoniti sono Abdoul Guiébré e Rizzo con 4 gialli ciascuno. Tra i pali, Alessandro Nunziante conta 2 partite senza subire gol e 22 parate; Samuele Vitale risponde con 3 porte inviolate e 33 parate.

Statistica Arezzo Ascoli Posizione in classifica 14ª 3ª Punti 10 18 Partite giocate 9 9 Vittorie 3 5 Pareggi 1 3 Sconfitte 5 1 Gol segnati 9 16 Gol subiti 19 6 Differenza reti -10 +10 Media gol segnati 1,00 1,78 Media gol subiti 2,11 0,67 Possesso palla medio 45,5% 61,5% Precisione dei passaggi 82,21% 87,26% Tiri nello specchio 26 43 Precisione al tiro 36,11% 42,57% Calci d’angolo 35 63 Assist 5 12 Partite senza subire gol 2 3 Cartellini gialli 14 19 Cartellini rossi 1 0 Miglior marcatore Pietro Cianci: 2 Andrea Silipo: 4 Leader negli assist Arena, Cianci, Mawuli, Righetti, Tavernelli: 1 Brunori, Gori: 2 Giocatori più ammoniti Shaka Mawuli: 3 Abdoul Guiébré, Nicholas Rizzo: 4 Giocatore con più espulsioni Julián Illanes: 1 Nessuno Porte inviolate dei portieri Alessandro Nunziante: 2 Samuele Vitale: 3

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Arezzo-Ascoli? Arezzo-Ascoli si gioca il 1 novembre 2026 alle ore 15:00, per la 10ª giornata della Serie B 2026-27. Dove si gioca Arezzo-Ascoli? La partita si disputa allo stadio Città di Arezzo, ad Arezzo. Chi è l'arbitro di Arezzo-Ascoli? L'arbitro è Mattia Drigo, con Calaianni e Santarossa assistenti. Il quarto ufficiale è J. L. Sacchi; al VAR Santoro, con Di Vuolo AVAR.