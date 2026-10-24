Arezzo-Benevento 24 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 8ª giornata: Arezzo-Benevento si gioca il 24 ottobre alle 19:30. Classifica, ultime partite, arbitro, precedenti e statistiche.

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Duello a ridosso della zona playoff tra Arezzo e Benevento, in campo sabato 24 ottobre 2026 alle 19:30 allo stadio Città di Arezzo per l’8ª giornata di Serie B. I toscani sono noni con 10 punti: 3 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, con 8 gol segnati e 14 subiti. I campani occupano l’ottavo posto a quota 11: 3 successi, 2 pareggi e 2 ko, con 10 reti realizzate e 7 incassate. Un solo punto separa le due squadre: in palio c’è uno scatto prezioso per dare slancio alle rispettive ambizioni.

Le ultime partite giocate

L’Arezzo cerca continuità dopo il successo per 2-1 sul campo della Sampdoria: nelle ultime cinque partite ha raccolto 7 punti, alternando due vittorie ad altrettante sconfitte e a un pareggio. Il Benevento arriva invece da quattro risultati utili consecutivi: dopo il ko contro l’Ascoli, i campani hanno conquistato tre successi e un pareggio, totalizzando 10 punti. La tabella riassume i cinque incontri elencati, dal meno recente al più recente.

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Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Sequenza Arezzo 2 1 2 7 Sconfitta, vittoria, sconfitta, pareggio, vittoria Benevento 3 1 1 10 Sconfitta, vittoria, vittoria, vittoria, pareggio

Il dettaglio delle ultime cinque gare dell’Arezzo:

Verona – Arezzo 5-0: sconfitta.

– 5-0: sconfitta. Empoli – Arezzo 0-1: vittoria.

– 0-1: vittoria. Arezzo – Südtirol 1-4: sconfitta.

– 1-4: sconfitta. Arezzo – Cremonese 0-0: pareggio.

– 0-0: pareggio. Sampdoria–Arezzo 1-2: vittoria.

Il percorso recente del Benevento:

Ascoli – Benevento 1-0: sconfitta.

– 1-0: sconfitta. Benevento – Verona 3-1: vittoria.

– 3-1: vittoria. Carrarese – Benevento 0-1: vittoria.

– 0-1: vittoria. Benevento – Cesena 2-0: vittoria.

– 2-0: vittoria. Benevento–Vicenza 2-2: pareggio.

L’arbitro di Arezzo-Benevento

A dirigere Arezzo–Benevento sarà Francesco Fourneau, nato a Roma. Gli assistenti saranno Imperiale e Lauri, con Colelli nel ruolo di quarto ufficiale. Al VAR è designato Cosso, affiancato dall’AVAR Rutella: entrambi opereranno presso lo stadio Città di Arezzo. Nei dati disponibili per la stagione 2026-27 non sono riportati il numero di incontri diretti da Fourneau, i rigori concessi e i cartellini assegnati; non è quindi possibile accompagnare la designazione con un bilancio statistico aggiornato.

Arezzo-Benevento: precedenti e curiosità sul match

La classifica racconta una sfida equilibrata, ma i precedenti sorridono all’Arezzo: quattro vittorie in sei incroci di Serie C nell’era dei tre punti, con tre successi su tre davanti al proprio pubblico. Il debutto di questo confronto in Serie B mette però di fronte due squadre con segnali diversi da consolidare. I toscani inseguono una seconda vittoria consecutiva che nel torneo manca dal 2007 e vogliono dare seguito allo 0-0 interno con la Cremonese. Il Benevento si presenta con dieci punti nelle ultime quattro giornate e un’arma da sorvegliare: il tiro da fuori, già valso tre reti. Proprio dalla distanza l’Arezzo ha incassato tre gol, un dato che aggiunge interesse al duello. Sulle corsie spicca la spinta di Samuele Righetti, tra i difensori più creativi del campionato; dall’altra parte Christian Kouan, a segno contro il Vicenza, cerca il bis. Storia, forma recente e caratteristiche individuali offrono così più di una chiave per leggere una partita che vale il sorpasso o l’allungo.

Prima assoluta in Serie B tra Arezzo e Benevento . Nei sei precedenti di Serie C nell’era dei tre punti, i toscani hanno ottenuto quattro vittorie e due sconfitte, chiudendo senza subire gol i due confronti più recenti: entrambi terminati 1-0 tra il 2009 e il 2010.

e . Nei sei precedenti di Serie C nell’era dei tre punti, i toscani hanno ottenuto quattro vittorie e due sconfitte, chiudendo senza subire gol i due confronti più recenti: entrambi terminati 1-0 tra il 2009 e il 2010. Il fattore campo ha sempre premiato l’ Arezzo : tre incontri interni contro il Benevento e tre vittorie, tutte in Serie C tra il 2000 e il 2009. Nelle serie professionistiche italiane, nello stesso periodo, i toscani vantano una striscia aperta più lunga soltanto contro Gubbio e Reggiana , con quattro successi; sono a tre anche contro Hellas Verona e Livorno .

: tre incontri interni contro il e tre vittorie, tutte in Serie C tra il 2000 e il 2009. Nelle serie professionistiche italiane, nello stesso periodo, i toscani vantano una striscia aperta più lunga soltanto contro e , con quattro successi; sono a tre anche contro e . Dopo il 2-1 alla Sampdoria , l’ Arezzo può vincere due partite consecutive nello stesso campionato cadetto per la prima volta dalla serie di cinque successi tra aprile e maggio 2007, con Antonio Conte in panchina. Dopo lo 0-0 con la Cremonese , può inoltre collezionare due gare interne consecutive senza reti al passivo: anche questo traguardo manca dalla gestione Conte, quando gli avversari furono Piacenza e Cesena .

, l’ può vincere due partite consecutive nello stesso campionato cadetto per la prima volta dalla serie di cinque successi tra aprile e maggio 2007, con Antonio Conte in panchina. Dopo lo 0-0 con la , può inoltre collezionare due gare interne consecutive senza reti al passivo: anche questo traguardo manca dalla gestione Conte, quando gli avversari furono e . Il Benevento ha cambiato passo: dopo due sconfitte e un pareggio nelle prime tre giornate, ha raccolto dieci punti nelle successive quattro, restando imbattuto. Per ritrovare almeno cinque risultati utili consecutivi in Serie B bisogna risalire a febbraio-marzo 2022, quando con Fabio Caserta arrivarono quattro vittorie e due pareggi in sei gare.

ha cambiato passo: dopo due sconfitte e un pareggio nelle prime tre giornate, ha raccolto dieci punti nelle successive quattro, restando imbattuto. Per ritrovare almeno cinque risultati utili consecutivi in Serie B bisogna risalire a febbraio-marzo 2022, quando con Fabio Caserta arrivarono quattro vittorie e due pareggi in sei gare. Attenzione alle conclusioni dalla distanza: il Benevento ha segnato tre gol da fuori area, primato condiviso con Palermo e Virtus Entella . L’ Arezzo ne ha subiti altrettanti, come gli stessi campani, il Cesena e la Sampdoria : soltanto il Pisa , con cinque, ha fatto peggio.

ha segnato tre gol da fuori area, primato condiviso con e . L’ ne ha subiti altrettanti, come gli stessi campani, il e la : soltanto il , con cinque, ha fatto peggio. Samuele Righetti è una fonte di gioco preziosa: tra i difensori, soltanto Jonas Rouhi , con 17 occasioni create, precede le sue 15. L’esterno dell’ Arezzo guida inoltre la categoria per cross su azione tentati nelle prime sette giornate, con 35.

è una fonte di gioco preziosa: tra i difensori, soltanto , con 17 occasioni create, precede le sue 15. L’esterno dell’ guida inoltre la categoria per cross su azione tentati nelle prime sette giornate, con 35. Christian Kouan, insieme a David Okereke e Davide Lamesta, è uno dei tre giocatori del Benevento già capaci di abbinare almeno un gol a un assist. Dopo la rete al Vicenza, può segnare in due gare consecutive per la terza volta in Serie B: ci era riuscito nel gennaio 2018 e tra dicembre 2021 e gennaio 2022, sempre con il Perugia.

Le statistiche stagionali di Arezzo e Benevento

Il confronto dopo sette giornate evidenzia soprattutto la diversa tenuta difensiva: il Benevento ha subito 7 gol, la metà dei 14 incassati dall’Arezzo, e ha segnato due reti in più, 10 contro 8. I campani producono anche più conclusioni, 90 contro 64, e centrano maggiormente lo specchio: 33 tiri contro 21. Il possesso medio è del 49,3% per gli ospiti e del 46,2% per i padroni di casa. I toscani conservano però una migliore percentuale realizzativa, 12,5% contro 11,1%, e hanno recuperato 6 punti da situazioni di svantaggio, contro uno degli avversari. Da migliorare il rendimento interno dell’Arezzo, ancora senza vittorie dopo tre partite casalinghe: un pareggio e due sconfitte.

A livello individuale, Pietro Cianci guida i marcatori dell’Arezzo con 2 reti; a quota uno figurano Alessandro Arena, Luca Chierico, Artur Ionita, Leonardo Mancuso e Camillo Tavernelli. Nel Benevento comandano Francesco Salvemini e Antonis Siatounis, entrambi a 2, seguiti con un gol da Luigi Cherubini, Christian Kouan, Davide Lamesta, David Okereke, Edoardo Pierozzi e Antonio Prisco. Il miglior assistman dei campani è Mattia Maita con 3 passaggi vincenti; tra i toscani il primato è condiviso a quota uno da Arena, Cianci, Shaka Mawuli, Samuele Righetti e Tavernelli. Sul fronte disciplinare, Ionita e Mawuli hanno 2 gialli ciascuno, mentre Kouan ne conta 4. Un’espulsione a testa per Julián Illanes e Prisco, rispettivamente per rosso diretto e doppia ammonizione. I portieri Alessandro Nunziante e Gianmarco Vannucchi hanno entrambi mantenuto la porta inviolata in 2 occasioni, effettuando rispettivamente 18 e 12 parate.

Statistica Arezzo Benevento Posizione in classifica 9ª 8ª Punti 10 11 Partite giocate 7 7 Vittorie 3 3 Pareggi 1 2 Sconfitte 3 2 Gol segnati 8 10 Gol subiti 14 7 Differenza reti -6 +3 Media gol segnati 1,14 1,43 Media gol subiti 2,00 1,00 Possesso palla medio 46,2% 49,3% Precisione dei passaggi 83,27% 83,68% Tiri totali, esclusi quelli respinti 64 90 Tiri nello specchio 21 33 Precisione al tiro 32,81% 36,67% Percentuale realizzativa 12,50% 11,11% Gol da fuori area 2 3 Calci d’angolo 31 37 Assist 5 7 Partite senza subire gol 2 2 Falli commessi 89 100 Cartellini gialli 11 18 Cartellini rossi 1 1 Punti recuperati da svantaggio 6 1 Capocannonieri Cianci: 2 Salvemini e Siatounis: 2 Giocatori con più assist Arena, Cianci, Mawuli, Righetti, Tavernelli: 1 Maita: 3 Giocatori con più gialli Ionita e Mawuli: 2 Kouan: 4 Giocatori con più rossi Illanes: 1 Prisco: 1 Portieri: gare a porta inviolata Nunziante: 2 Vannucchi: 2 Parate dei portieri Nunziante: 18 Vannucchi: 12

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Arezzo-Benevento? Arezzo-Benevento si gioca sabato 24 ottobre 2026 alle ore 19:30, per l’8ª giornata della Serie B 2026-27. Dove si gioca Arezzo-Benevento? La partita si disputa allo stadio Città di Arezzo, ad Arezzo. Chi è l’arbitro di Arezzo-Benevento? L’arbitro è Francesco Fourneau, assistito da Imperiale e Lauri. Il quarto ufficiale è Colelli; al VAR ci sarà Cosso, con Rutella come AVAR.